Kétszáz alkalmazott elbocsátását jelentette be két Arad megyei cég

Tömeges elbocsátásokat jelentett be két Arad megyei vállalat; terveik szerint összesen 236 alkalmazottjuktól válnak meg. Az Arad Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) hétfői tájékoztatása szerint egy autóipari és egy műanyagipari vállalkozás jelentette be az elbocsátásokat, és egyelőre 42 alkalmazottnak küldtek értesítést erről. Az AJOFM közleményében ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a munkáltatók esetenként a tevékenység átszervezésével az előzőleg bejelentettnél kisebb számú alkalmazottat bocsátanak el. Az év elejétől több tömeges elbocsátásról is érkezett bejelentés az Arad megyei AJOFM-hez, májusban például hét autóalkatrész-gyártó cég arról tájékoztatta az intézményt, hogy összesen 450 munkástól készül megválni. A döntést az elektromosautó-rendelések visszaesésével magyarázták. Arad megyében 1,6 százalékos a munkanélküliségi ráta, az egyik legalacsonyabb az országban. Ugyanakkor az Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség állásközvetítő platformja szerint jelenleg 165 munkáltató 1066 álláshelyet kínál a megyében, a legtöbbet a ruhagyártás, szállítás, építőipar, autógyártás terén és a kereskedelemben.

(Forrás: Agerpres)