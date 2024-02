Kivizsgálást indított a rendőrség, miután egy autós elütötte Novák Eduárd fiát kerékpározás közben

Elütötte egy autó szombaton a 12-es országúton kerékpározó Novák Edvárdot, Novák Eduárd volt sportminiszter fiát. A 19 éves fiatalember megsérült, kórházba szállították. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint szombaton 14:30-kor értesítették a balánbányai rendőrséget, hogy Csíkszentdomokosnál egy autó elütött egy kerékpárost. A helyszínre kiszálló rendőrség megállapította, hogy a sofőr 27 éves, helybéli férfi, aki eddig tisztázatlan körülmények között elütött egy Gyergyószentmiklóstól Csíkszereda irányába kerékpározó fiatalembert. Mint kiderült, a sérült Novák Eduárd volt sportminiszter 19 éves fia. A rendőrök a sofőrt is, a kerékpárost is megszondáztatták, az eredmény szerint egyikük sem fogyasztott alkoholt. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indított kivizsgálást. Az esetet a Facebookon kommentálta a volt sportminiszter. „A kerékpározás Romániában extrém sport. Ma Edvárd fiammal edztem, aki autóbalesetet szenvedett. Szerencsére a kézfeje tört el, amelyet a csíkszeredai orvosok szakszerűen, gyors műtéti beavatkozással megoldottak. Néhány évvel ezelőtt Edmonddal is ugyanez történt, szerencsére felépült. A román utak rendkívül veszélyesek, az autóvezetők dühösek, agresszívak, nulla törődés a közlekedő partnerekkel. Meg kellene osztoznunk az utakon a kerékpárosokkal, motorosokkal, de nem tesszük. Hogyan tudjon egy kerékpáros magas szinten teljesíteni, amikor nincs hol edzeni, nincs pénz felszerelésre, de még az életedet is kockáztatod… ezt nehezen értem. A hatóságok örülnek, amikor az érmek hazajönnek, de a sportolók az ország útjain uralkodó káosz áldozatai. Talán itt az ideje, hogy a közlekedési rendőrség tájékoztató és figyelemfelhívó kampányt indítson a járművezetők számára. Kész vagyok segíteni, részt venni, mindent megtenni, amit emberileg megtehetek, hogy azokat, akik teljesítményből, hobbiból vagy kényszerből kerékpároznak, ne legyenek többé áldozatok” – olvasható Novák Eduárd bejegyzésében.

(Forrás: Agerpres)