Magyarremetén nyaraltak a 13. Bölcs diákok vetélkedő győztesei

Kitartás, szórakozás, képességek próbára tétele, kimozdulás a komfortzónából, maradandó élmény, együttműködés, bátorság és barátság – ezekkel a szavakkal jellemezték a résztvevő diákok a 13. Bölcs diákok országos szintű vetélkedő élménytáborát. A táborra idén Magyarremetén került sor, a Turul kempingben július 24–29. között.

Az Erdélyi-szigethegység lábánál fekvő Bihar megyei falucska tökéletes helyszínválasztásnak bizonyult, hiszen vadregényes tájaival megannyi túrázási lehetőséget biztosított. Ennek köszönhetően egy nagyon aktív programot sikerült összeállítania a szervezőknek, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Református Kollégium oktatóinak és a Communitas Alapítvány munkatársainak, amely túrázásokkal, barlanglátogatással és megannyi változatos témájú előadással tarkította a hetet. Nem maradhattak el a kreatív feladatok, a fejlesztő tevékenységek, a kémia, geológia és biológia nap, és még egy közéleti szerepvállalásról szóló beszélgetésen is részt vehettek a táborozók.

Az érkezés napján Molnár Galaczi Júlia, a Kolozsvári Református Kollégium angol szakos tanárnője ismerkedős, kommunikációs játékokkal indította el a hetet, majd Fila István, a Turul kemping tulajdonosa mesélt a tábor helyszínéül szolgáló vidékről. Kedden a kitartásé volt a főszerep: egy 21 km-es túrázás során meghódítottuk a Zengőkő (1658 m) és a Nagy Bihar (1849 m) csúcsokat. Másnap kipihenve a fáradalmakat lazább nap következett, amelyen Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke tartott előadást, délután pedig a faluportya alatt kincsekkel és újabb élményekkel gazdagodtak a csapatok: szelfiztek kecskével, megkeresték a falu legidősebb és legfiatalabb emberét, besegítettek a háztáji munkákba, csemegéket gyűjtöttek a falubeliektől és szekerezniük is kellett, persze mindezt fotó és videó dokumentálással. Az este Silye Lóránd geológus előadásával zárult, felkészítve a táborozókat a következő napi „barlangászatra”. Csütörtökön Czárán Gyula természetkutató, barlangász nyomdokaiban jártunk, akit „a magyar turizmus atyja” néven is emlegetnek. Délelőtt a farcui kristálybarlangban indult a nap, majd meglátogattuk a mézgedi-cseppkőbarlangot, amelyben egy másfél kilométeres barlangi sétát tehettünk meg. Ez Románia leghosszabb barlangi turistaútvonala. A barlangok élővilágáról Markó Bálint, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet oktatója mesélt a diákoknak. Ebéd után interaktív kémiaórán vettünk részt dr. Kovács Gábor adjunktus, Babcsányi Izabella és Székely Varga Szilárd vezetésével. Délután métáztunk, majd este kirobbanó sikert aratott az éjszakai kémia. A pénteki nap egy csodálatos túrával zárta a hetet: a Pádis fennsík szépségeit, búvópatakot, karszt-szurdokot, víznyelőket és a Csodavár 70 méter magas portálját is megtekintettük a kirándulás során. Az estét tábortűz zárta az elmaradhatatlan közös énekléssel.

Az élménytábor képgalériáját a Communitas Alapítvány Facebook-oldalán lehet megtekinteni. (rmdsz.ro)