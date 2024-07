Marihuánás cigaretta miatt tartóztatták le az amerikai rappert a román tengerparton

Őrizetbe vették a szombatról vasárnapra virradó éjszaka a rendőrök Wiz Khalifa amerikai rappert, aki fellépés közben, a Costineşti-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára. Az ismert rapper ellen a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) veszélyes drogok birtoklása miatt indított kivizsgálást. Khalifa szabadlábon védekezhet. A DIICOT vasárnapi közleménye szerint az énekesnél, aki fellépése közben elszívott egy jointot, további 18 gramm kannabiszt találtak. Az ügyészek munkáját a konstancai rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai segítik ebben az ügyben. Az incidens annál is inkább kirívó, mert a fesztivál társalapítója, Andrei Selaru (Selly) korábban bejelentette, hogy a rendezvényen drogellenes kampányt szerveznek a belügyminisztérium legfontosabb struktúráival együttműködve. A Beach, Please! Délkelet-Európa legnagyobb városi fesztiváljának számít, amelyre több mint 200 fellépőt hívtak meg. A fesztivál 2022-ben debütált a costineşti-i tengerparton Andrei Şelaru (Selly) és Lucian Ştefan (Global) kezdeményezésére, akkor mindössze 30 000 résztvevővel. A fesztivál közönsége egyik évről a másikra majdnem megháromszorozódott. A tengerpart legnagyobb városi fesztiváljára a második évben mintegy 80 ezren látogattak el, 2024-ben pedig a becslések szerint több mint 200 ezer résztvevőre lehet számítani.

(Forrás: Agerpres)