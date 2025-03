Megszavazták: illetményük 5 százalékának levonásával szankcionálják az ülésekről hiányzó képviselőket és szenátorokat

Megszavazta kedden a parlament plénuma a szenátorok és képviselők jogállására vonatkozó jogszabályt módosító tervezetet. Eszerint az ülésekről igazolatlanul hiányzó képviselők és szenátorok a havi illetményük 5 százalékának levonásával büntethetők minden egyes napért, amikor hiányoznak.

A törvénymódosító javaslatot a parlament két házának 337 tagja támogatta, 10-en ellene szavaztak, 51-en tartózkodtak.

A módosítás szerint ha a képviselő vagy a szenátor a képviselőház vagy a szenátus székhelyén tartott legalább egy napirend szerint parlamenti tevékenységen nem vesz részt, az indokolatlan távolmaradásnak minősül, és a képviselőházi vagy szenátusi képviselő havi bruttó illetményének 5 százalékos levonásával jár, kivéve, ha a távolmaradás igazolt.

A tervezet azt is előírja, hogy a képviselőknek és szenátoroknak a vagyonnyilatkozatukkal és az érdekeltségi nyilatkozatukkal együtt önéletrajzot is be kell nyújtaniuk a képviselőház, illetve a szenátus főtitkárságához, és azt az intézmény honlapján közzé kell tenni. (Agerpres)