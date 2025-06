Megújult az MCC nagyváradi képzési központja, a sokoldalú Dudek-ház

Átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nagyváradi képzési központjának felújított épületét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye tulajdonában levő ingatlant 2021 óta használja az MCC, és a két intézmény közötti együttműködés részeként jelentős korszerűsítési munkálatokat végzett a Dudek-házként ismert nagyváradi épületen. A központ sikeres felújítását és használatba vételét június 5-én, csütörtökön ünnepelte meg a közösség.

Az eseményen Nagy Tímea-Zita, az MCC nagyváradi képviselet-vezetője köszöntötte a résztvevőket. Az intézmény tevékenységével kapcsolatban elmondta: a 2024/2025-ös tanévben a nagyváradi központ 268 diákot, több száz szülőt és pedagógust, nyilvános eseményein pedig több mint 4000 érdeklődőt mozgatott meg. Hozzátette: minden fiatalban megvan a tehetség, azonban táplálni is kell a csírát, hogy kibontakozhasson és fejlődjön.

Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységért felelős igazgatója Nagyvárad évezredes szellemi-kulturális múltját idézte fel. Hangsúlyozta, a város védőszentje, Szent László által képviselt eszmények – az igazságosság, bátorság, vallásosság – ma is érvényesek, különösen egy olyan oktatási intézmény falai között, ahol a jövő nemzedékei kapnak egész életükre szóló útravalót. „A bizalmat és a támogatást a magunk részéről munkával szeretnénk megköszönni, azzal, hogy – a hely szelleméhez hűen – a kultúra, a tudomány és a nemzeti gondolkodás fellegvárává tesszük a Dudek-házat Nagyvárad, a Partium és az egész magyar nemzet javára.”

Az est folyamán kerekasztal-beszélgetésen osztotta meg gondolatait a tehetséggondozásról és aktuálpolitikai kérdésekről dr. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriumi elnöke és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. A beszélgetést Simon Krisztián joghallgató, az MCC Egyetemi Programjának diákja moderálta.

Kelemen Hunor elmondta, a romániai magyar közösségnek szüksége van a kritikusan gondolkodó, képzett emberekre, így az értelmiséget képző intézményekre is. „Ha az MCC betölti ezt a szerepet, már elvégezte a misszióját.” A szövetségi elnök szerint együttműködésre van szükség az MCC és az erdélyi magyar közösséget vezető intézmények között, legyen szó politikai, egyházi vagy bármilyen közösségépítésben szerepet vállaló szervezetről a vállalkozói közösségektől a különböző szakmai intézményekig. Az RMDSZ, MIÉRT és MCC által közösen működtetett Erdélyi Politikai Iskolában is összehangolt munkára van szükség, hiszen fontos, hogy a program diákjai később vállaljanak közéleti szerepet, a tudásukat a közösség szolgálatába állítsák.

A beszélgetésen Orbán Balázs kijelentette: „Élő kapcsolatot kell az erdélyi magyarsággal fenntartani.” A kuratóriumi elnök úgy véli, „nemcsak az erdélyi magyarság jár jól azzal, hogy az MCC itt van, hanem fordítva is igaz a dolog, hogy az egész összmagyarság és az MCC maga is nagyon jól jár azzal, hogy ilyen kiterjedt tevékenységet végez Erdélyben.”

Rámutatott továbbá, hogy a tömegoktatás korában szükség van a kiscsoportos, egyéni mentorálásra épülő rendszerekre, a magyar nemzet stratégiai céljai szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy felkaroljuk azokat a fiatalokat, akik a kötelező iskolai feladatokon túl többet szeretnének, többet akarnak tudni a világról, és hajlandóak ebbe erőt fektetni. Az MCC egy nemzetközi oktatási közegbe csatornázza be automatikusan a diákokat, és felkészíti a következő generációt arra, hogy az üzlet, a kultúra, az állam és önkormányzat működtetése terén helyt tudjon állni, és nemzetközi dimenzióban is kiemelkedjen, miközben nem felejti el, hogy honnan jön, és melyik közösség tagja. „Ennek a programnak nem az a célja, hogy elszívjon tehetségeket innen. Az a célja, hogy olyan lehetőségekhez juttassa őket a lakóhelyhez, az otthonukhoz legközelebb, amit egyébként nem érnének el máshol” – tette hozzá Orbán Balázs.

Nagyvárad és a határ menti régió fejlesztése kapcsán elhangzott: kétségtelenül létezik az elszívó erő főleg Debrecen irányából, de az erdélyi és magyarországi intézményeknek olyan feltételeket kell teremteniük, hogy az embereknek megérje szülőhelyükön maradni. „Ezek a várostérségek több száz kilométer kiterjedésűek is lehetnek. Lehetséges olyan ökoszisztémát kialakítani, melyben mindenki megtalálja a helyét és lehetőségeit” – fejtette ki Orbán Balázs, hozzátéve, hogy ehhez szükség lesz a román politikummal való együttműködésre is. Kelemen Hunor európai példák felé fordulna, ahol határon átívelő együttműködés zajlik, az összeérő régiók fejlesztését pedig közös kihívásként kezelik az államok. „Infrastruktúrát kell építeni, és olyan beruházásokat hozni, melyek nem versenyben vannak Debrecennel, hanem egymást kiegészítik. Ha a két agglomeráció összeér, abból mindenki nyerni fog, munkahelyeket, gazdaságot, perspektívákat illetően is. Most elmegy innen a munkaerő, de ez megfordulhat, ha türelemmel, jó tervekkel és kitartással fejlesztjük a régiót” – tette hozzá a szövetségi elnök.

A panelbeszélgetést követően Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője szólt a közönséghez. Felidézte a Dudek-ház visszaszolgáltatásának körülményeit, a lepusztult épület katolikus egyház általi felújítását, a Szacsvay Imre Általános Iskola be- és kiköltözését, majd az MCC érkezését az ingatlanba. „Kell hinni a csodában és az imában is. A jó Isten összekapcsolta a gondolatokat és a lehetőségeket. Mindenki megértette, hogy vannak jó ügyek, amelyekért tenni kell, és ez az épület az MCC számára is üggyé vált” – hangzott el.

Az ünnepségen Keserű Márton MCC-s diák hegedűjátékát hallgatták meg a résztvevők.

Az MCC erdélyi tehetséggondozó tevékenységének fontos mérföldköve a nagyváradi központ megnyitása. A Körös utcai Dudek-ház évszázadokon át változó funkciókat töltött be, tükrözve Nagyvárad fejlődését és társadalmi átalakulását. Az ingatlant Dudek Joachim tisztifőorvos, a város egyik legnagyobb jótevője építtette az 1870-es években. Kezdetben bérházként funkcionált, 1875-ben egy bécsi bank, később 1879-ben a Római Katolikus Káptalan vásárolta meg, és iskolává alakíttatta át. Az intézmény 1880-ban nyitotta meg kapuit, és hamar a város egyik legelismertebb oktatási helyszínévé vált. Hírnevét tovább erősítette, hogy 1884-ben Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter is meglátogatta. A 20. század viharai nem kímélték az épületet: az államosítás során elveszítette eredeti funkcióját, majd az évtizedek alatt elhanyagolt állapotba került. 1948-ig egyházi fenntartásban működött, majd államosították, és a George Coșbuc Általános Iskola elemi tagozata költözött az épületbe.

A rendszerváltást követően – a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közbenjárására – az épület újra a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye tulajdonába került, Az ingatlan ekkorra már súlyosan leromlott állapotban volt, ezért az egyház állagmegőrző munkálatokba kezdett: központi fűtést épített ki, nyílászárókat cserélt, megerősítette a homlokzat díszítőelemeit, és felújította a bejáratot. A helyreállítás főbb szakaszai 2009-re zárultak le, majd 2011-től a Szacsvay Imre Általános Iskola elemi tagozata használta az épületet.

A Mathias Corvinus Collegium 2021-ben kezdeményezett hosszú távú együttműködést a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyével az épület jövőbeli hasznosításáról. A megállapodás értelmében az MCC vállalta, hogy az épületet teljeskörűen felújítja úgy, hogy az a történeti értékek megőrzése mellett a 21. századi oktatási és közösségi funkcióknak megfelelve szolgálhassa a nagyváradi és környékbeli magyarokat. A 2024-ben indult munkálatok során szerkezeti megerősítés történt, korszerű műszaki rendszereket építettek ki, és megújultak a belső terek, tükrözve az MCC értékeit.