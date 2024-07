Módosították a közlekedésbiztonságról szóló sürgősségi rendeletet

Módosította a kormány csütörtöki ülésén a közlekedésbiztonságról szóló sürgősségi rendeletet – jelentette be a miniszterelnök. Marcel Ciolacu elmondta, az egyik legfőbb módosítás szerint ha 72 órán belül nem kapják kézhez a hatóságok a vérmintán végzett laborvizsgálat eredményét, a sofőr visszakapja a pozitív drogteszt miatt bevont jogosítványát. A kormányfő elmondta, kérte a belügyminisztertől, hogy vegyék figyelembe a civil társadalom észrevételeit, mert „ez így természetes”. Hozzátette, az egészségügyi és a belügyminisztérium havonta jelentést fog készíteni arról, hogy milyen mértékben tartják be a törvényszéki orvostani intézetek a 72 órás határidőt. A mintavételt, a levett minták tárolását és szállítását is szabályozni fogják, az ezzel kapcsolatos szabályok a csütörtökön elfogadásra kerülő sürgősségi rendelet életbe lépésétől számított öt napon belül elkészülnek.

(Forrás: Agerpres)