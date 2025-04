Nagyobb odafigyelést kért az őshonos nemzeti kisebbségek jogaira az Európa Tanács főtitkárától Vincze Loránt

„Arra kértem az Európa Tanács főtitkárát, hogy az intézmény ismét tűzze napirendjére, emelje a Tanács prioritásai közé a kisebbségi jogokat, hiszen azt éreztük, hogy az elmúlt években ezt a témát elhanyagolták” – számolt be Vincze Loránt az Alain Bersettel folytatott kedd délutáni találkozójáról.

A főtitkár strasbourgi irodájában fogadta április 1-jén az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét, a FUEN elnökét, aki ismertette, hogy az előző mandátumban az Európai Parlament részéről közös parlamenti küldöttség létrehozását kezdeményezte az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése és az Európai Parlament között. „Az Európa Tanács kisebbségvédelmi eszközei, a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartája a mai napig a legfontosabb európai kisebbségvédelmi eszközök. A kisebbségi témakörben, amelyet az Európai Unió sajnos egyelőre elhanyagol, az ET közgyűlése nagyon sok tapasztalatot tudna átadni” – mondta el Vincze Loránt.

A találkozón hangsúlyozták az Európa Tanács és az Európai Unió közötti együttműködés megerősítésének fontosságát, különösen a kisebbségi jogok szempontjából. Vincze Loránt rámutatott, hogy a két intézmény közötti Egyetértési Megállapodás felülvizsgálata lehetőséget teremtene arra, hogy a kisebbségek védelme nagyobb hangsúlyt kapjon. „Az Európa Tanács mindig élen járt a kisebbségi jogok védelmében, ezért fontos lenne, hogy az EU és az ET közötti együttműködés ezt a tudást és tapasztalatot jobban hasznosítsa” – emelte ki a FUEN elnöke. Alain Berset főtitkár megerősítette, hogy prioritás számára egy stabil és hatékony együttműködés kialakítása az Európai Unióval, és természetesnek tartja azt, hogy abban a kisebbségi jogok kiemelt helyet kapjanak.

Az Európai Parlamentben a Kisebbségi Intergroupot elnöklő erdélyi politikus javasolta egy kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoport létrehozását az ET Parlamenti Közgyűlésében, amely segíthetne abban, hogy a kisebbségi kérdéskör nagyobb figyelmet kapjon. Szóba került Moldova, Ukrajna és a Nyugat-Balkán országainak uniós csatlakozási folyamata is. Vincze Loránt kiemelte, hogy a térség európai integrációja hozzájárulna a politikai stabilitáshoz és a gazdasági fejlődéshez, az Európa Tanácsnak pedig továbbra is kulcsszerepet kell játszania a felkészülésben, a demokratikus normák és a kisebbségi jogok érvényesítésében.

Vincze Loránt a FUEN elnökeként a főtitkárral ismertette a kisebbségvédelmi ernyőszervezet munkáját, és tájékoztatta arról, hogy a szervezet nemzetközi kisebbségvédelmi szakemberekkel közösen egy manifesztumot készít a jövőről, amely az őshonos kisebbségek terveit, távlatait fogalmazza meg, és ebben számítanak az Európa Tanács támogatására és partnerségére.

Alain Berset, aki korábban két alkalommal is Svájc szövetségi elnöke volt, a romániai elnökválasztásról is érdeklődött. Vincze Loránt elmondta: a kormánykoalíció pártjai közös jelöltet indítanak, mert csak a közös fellépéssel lehet elérni, hogy Románia előre haladjon a megkezdett úton a jövőbe, és megakadályozni, hogy olyan szélsőségesek kerüljenek az állam élére, akik letérítenék az európai útról, és visszavezetnék a múltba az országot.