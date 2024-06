Tánczos Barna: Zöld jelzés a szenátustól – országos takarítási nappá nyilvánítjuk szeptember harmadik szombatját

„Ha tiszta országban akarunk élni, azért mindannyiunknak tenni kell. Ezért karoltam fel a Let’s do it Románia civil szervezet mozgalmát és kezdeményeztem, hogy legyen minden évben szeptember harmadik szombatja országos takarítási nap. A törvénybe iktatással világos jelzést adunk: az állampolgárok, a hatóságok és a gazdasági szereplők is felelősek a környezet tisztán tartásáért. Csak közös erőfeszítéssel érhetünk el szemléletváltást, ezt ösztönözzük az országos takarítási nappal, támogatva a takarítási akciókat, és tudatosítva a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontosságát” – hangsúlyozta Tánczos Barna, az RMDSZ Hargita megyei szenátora miután a felsőház elfogadta az általa kezdeményezett, és az RMDSZ mellett kormánypárti és ellenzéki törvényhozók által is támogatott törvényjavaslatot.

A Let’s Do it, Romania! 2009 óta szervez országos takarítási akciókat, a takarítási világnap civil mozgalomhoz csatlakozva, amelyet mára az ENSZ is elismert, beemelve a hivatalos naptárába. Romániában eddig több mint 2 millió önkéntest vontak be, és több mint 27 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. „A hatóságok sem maradhatnak tétlenül, nagyobb szerepet kell vállalnunk a lakosság tájékoztatásában és a környezettudatos állampolgárok nevelésében. Ezért a törvényben előírjuk, hogy ezen a napon a hatóságok és állami intézmények saját költségvetésükből is szervezhetnek, illetve támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyekkel a környezet tisztán tartását és a helyes gyakorlatokat népszerűsítik. Emellett a közszolgálati televízió és rádiócsatornák is tudatosító műsorokat sugározhatnak” – ismertette Tánczos Barna.

Az országos takarítási napról szóló törvényről a képviselőháznak is döntenie kell. Ezt és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe. (rmdsz.ro)