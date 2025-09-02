Újabb dróntámadás történt a román határ közelében: négy harci repülőgép figyelte az ország légterét

Oroszország a keddre virradó éjszaka újabb dróntámadást intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen, ezért a román légierő négy katonai gépet küldött a térségbe megfigyelés alatt tartani a román légteret – számolt be a védelmi minisztérium.

A közlemény szerint előbb a borceai légi támaszpontról szállt fel két F-16-os repülőgép, amelyekhez később a német légierőnek a Mihail Kogălniceanu légi bázison állomásozó két Eurofighter Typhoon repülőgépe is csatlakozott.

Éjfél után 50 perccel mind a négy repülőgép visszatért a bázisára, légtérsértést nem észleltek – közölte a minisztérium. (Agerpres)