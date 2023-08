Újságírót bántalmaztak egy bukaresti oltásellenes tüntetésen

Újságírót bántalmazott egy résztevő Bukarestben, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) csütörtöki tüntetésén, amelyen a párt szimpatizánsai azért tiltakoztak, mert szerintük a román kormány kötelezővé akarja tenni a védőoltást különböző fertőző betegségek ellen.

A radikális politikai alakulat politikusai és több száz szimpatizánsa vonult fel az egészségügyi minisztérium előtt. Az eseményen több rendbontás is történt, a fővárosi csendőrség közölte, hogy az egyik résztvevő megütött egy újságírót, ezért kiemelték a tömegből, és bűnvádi eljárás indult ellene ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek elkövetése miatt.

Egy másik tüntető felmászott a minisztérium székházának homlokzatára amiatti felháborodásában, hogy nem fogadják a tüntetők küldöttségét. Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a tüntetők erőszakkal próbáltak bejutni az épületbe, azonban a csendőrség megakadályozta őket ebben.

Alexandru Rafila egészségügyi tárcavezető a román sajtónak nyilatkozva felelőtlenségnek és félretájékoztatásnak minősítette az AUR állításait. Rámutatott, hogy az országos oltási stratégia – melyet most készülnek elfogadni Romániában – nem írja elő a kötelező oltást.

Arra is figyelmeztetett, hogy a stratégiára azért van szükség, mivel Romániában egyre gyakrabban alakulnak ki gócok a különböző fertőző betegségekből az alacsony oltottsági szint miatt, leginkább a rózsahimlő terjed a gyerekek körében. A kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztere azt is veszélyesnek nevezte, hogy az AUR szimpatizánsai nem hajlandók az orvosokra hallgatni a kérdésben.

A tiltakozást a kisebbik kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője, George Stroe is félretájékoztatásnak minősítette, szerinte az AUR politikusai választási célokra használják fel a témát. Veszélyként értékelte, hogy egyre gyakoribbak a hasonló rendezvények, és hangsúlyozta, hogy ezeket határozottan el kell ítélni, mivel a románok érdekei ellen irányulnak.

Az AUR a koronavírus-világjárvány idején, a Covid elleni oltást ellenzők körében erősödött meg és jutott be a román parlamentbe. Támogatottsága a román lakosság körében a legutóbbi felmérések szerint mára meghaladja a 20 százalékot.

(Pap Melinda, MTI)