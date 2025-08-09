A Kodály Zoltán Férfikar fellépése a Jelen Házban

Egy különleges zenés előadásra invitálja Önt, kedves Olvasó, a budapesti Magyar Örökség Díjas Kodály Zoltán Férfikar. Aug. 16-án, szombaton 12.00 órakor a Jelen Házban sorra kerülő fellépésüket egy közös emlékezésnek szánják Szent István királyunk nemzetegyesítő nagyságára! Ünnepi műsorukban felcsendülnek legszebb hazafias énekeink, nemzeti imádságaink.

A férfikar Magyarország valamennyi tájegységén megfordult. Szerepelt egész kis falvakban és nagy-városokban is. Rendszeresen fellép művelődési házakban, templomokban, különféle rendez-vényeken.

A Kodály Zoltán Férfikar számos külföldi szereplést tudhat maga mögött, többek között Nagy-Britanniában, Írországban, Spanyolországban, Finnországban, mindkét ill. az egyesített Németországban, a volt Szovjetunióban, Észtországban és Lettországban, Bulgáriában, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban és Olaszországban.

A kórus az elmúlt évtizedekben többször szerepelt a Magyar Bartók-rádió Kóruspódium című műsorában, valamint mind külföldön, mind belföldön TV műsorokban is (BBC, Magyar Televízió, Budapest TV, Újpest TV).

A férfikar jelenlegi művészeti besorolása: „Nemzetközi cum laude hangversenykórus”.

Sok szeretettel hívja és várja önöket aradi előadására a Kodály Zoltán Férfikar!