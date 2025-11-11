A költészet új hangja

A Ioan Slavici Klasszikus Színház különleges kulturális kezdeményezést indított Recit All – a költészet (újra)felfedezése címmel, amelynek célja, hogy a líra ismét helyet kapjon a fiatalok mindennapjaiban. A program keretében a színház ismert színészei középiskolákba látogatnak, és olyan irodalmi előadásokat tartanak, amelyekben a román irodalom klasszikus versei elevenednek meg a diákok előtt.

„Egy olyan világban, ahol az információk és a digitális zaj mindent elárasztanak, a költészet sokszor elveszíti hangját. Mi azt szeretnénk, ha a diákok újra felfedezzék a versben rejlő erőt és szépséget – azt, hogy egy ismert sor másként hat, ha egy színész ad neki hangot, lélegzetet és érzelmet” – mondja Bogdan Costea, a színház igazgatója és a projekt egyik kezdeményezője.

A program során a tanulók olyan költők műveivel találkozhatnak, mint Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Tudor Arghezi vagy Ana Blandiana – alkotók, akiknek versei már szerepelnek a tananyagban, de most új, élő formában szólalnak meg. A színház művészei – Sorin Calotă, Oltea Blaga, Ioan Peter, Bogdan Costea, Liliana Balica, Cristian Bordaș, Mariana Tofan, Oana Kun, Bogdan Neciu és Florin Covalciuc – a lírai előadások során nem csupán szavalnak, hanem megmutatják, miként válhat a költészet személyes, sőt közösségi élménnyé.

A Recit All programsorozat november 13. és december 15. között látogatja végig Arad középiskoláit, többek között a Moise Nicoară, Elena Ghiba Birta, Vasile Goldiș és Adam Müller Guttenbrunn líceumokat. A rövid, 11 és 12 órától kezdődő előadások célja, hogy a tanórák közé ékelődve új perspektívát kínáljanak a fiataloknak – nem tananyagot, hanem élményt, nem elemzést, hanem érzelmet.

Ezzel a projekttel az Ioan Slavici Klasszikus Színház nemcsak a kultúra őrzőjeként, hanem a közösség formálójaként is bizonyítja szerepét. A Recit All üzenete pedig erőteljes: a költészet nem a múlté – csak újra meg kell tanulnunk meghallani a hangját.