A Nemesis galériában állít ki Peter Kohl osztrák művész

Az egyik legaktívabb osztrák képzőművész, Peter Kohl mutatja be munkáit a temesvári közönségnek a Nemesis galériában (Temesvár, Hector utca 4.), Adriana Cârcu írónő és kurátor gondozásában. A Lélek. SZÖRNYETEG. Álmok – Soul. MoNSTER. Dreams című kiállítás digitális grafikai munkákat és rajzokat tartalmaz, a tárlatnyitóra augusztus 13-án, kedden 18.00 órakor kerül sor. A megnyitón Adriana Cârcu és Robert Șerban beszél a művészről és munkáiról.

„Peter Kohl 2000 óta állít ki neves galériákban, és részt vesz a legrangosabb európai művészeti vásárokon. A Temesváron kiállított alkotások 2013 és 2022 között készültek, és tökéletesen reprezentálják a művésznek a világról és az életről alkotott vízióját. A művész bekapcsolódott a világ politikai mozgalmaiba, amelyekre megtanult cinikus iróniával, de egy sajátos őszinteséggel is reagálni. Ez a titok, amelyet a műértő közönséggel közösen igyekszünk megfejteni ennek az egyedülálló képzőművészeti eseménynek alkalmából” – nyilatkozta a kiállítás kurátora.

„Egy ilyen művész munkáit élőben látni megtiszteltetés és nagy öröm. Éppen ezért nem hagyhattuk ki a lehetőséget, hogy Kohl Peter alkotásainak egy részét kiállítsuk Temesváron, még ha csak négy napra is, augusztus 13–17. között. A kiállítás kivételesen a Nemesis művészeti klub nyitvatartási idején kívül is látogatható lesz, délelőtt 10.00 órától hajnali 04.00 óráig. Augusztus 20-án a művész kiállítást nyit Berlinben. Ne hagyják ki a lehetőséget, hogy élőben csodálják meg alkotásait, és lépjenek közvetlen párbeszédbe egy kivételes kortárs művésszel” – mondják a rendezvény szervezői.