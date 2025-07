A Phoenix együttes története az Arta moziban

A Phoenix – A történet című dokumentumfilm, Cristian Radu Nema rendezésében, a legendás Phoenix együttes pályafutását és annak meghatározó alakját, Nicu Covacit idézi meg.

A filmet különleges vetítés keretében láthatja az aradi közönség július 31-én, csütörtök este 21.30-tól az Arta mozi nyári kertjében. Az esemény egyben tisztelgés is a zenekar vezéralakja, Nicu Covaci emléke előtt, aki 2024 augusztusában, 77 éves korában, egy agresszív agydaganat következtében hunyt el.

A vetítésre a helyek függvényében ingyenes a belépés. Az eseményt Arad Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezi a Municípiumi Kulturális Központ közreműködésével.

A film – amelyet Bianca Beatrice Michi producer készített – a Phoenix együttes meghatározó pillanatait mutatja be, különös hangsúlyt fektetve arra az örökségre, amelyet Nicu Covaci a román zenei és kulturális életben hagyott maga után. A produkció több rangos elismerésben is részesült: elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó különdíjat az IPIFF – Független Filmproducerek Fesztiválján, valamint a Romániai Filmkészítők Szövetségének különdíját is.

A film 2022-ben díszbemutatón debütált, ahol a zenekar minden generációjának tagjai jelen voltak. Ezt követően két országos turné keretében több mint húsz városban vetítették, majd öt európai fővárosban is bemutatták. A vetítéseket gyakran a zenekar tagjai, Nicu Covaci és az alkotók személyes jelenléte kísérte, a közönség pedig – sok esetben könnyek között – mély meghatottsággal fogadta a filmet.

A Phoenix együttes 1962-ben alakult, és azóta is a román rockzene megkerülhetetlen szereplője. Pályafutása során számos műfajban kipróbálta magát: beat, pszichedelikus rock, hardrock, progresszív rock, sőt, a zenekar nevéhez fűződik az etnorock megszületése is – egy olyan sajátos műfaj, amely a román népzene motívumait ötvözi a modern rock hangzásvilágával.

A Phoenix – A történet nem csupán egy film, hanem egy fontos kulturális lenyomat, amely méltó emléket állít egy korszakos zenésznek és annak az örökségnek, amelyet Nicu Covaci és a Phoenix együttes hagyott a román zenei életben.