A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház júniusi játékrendje

Június 6., június 15., 19 óra, stúdióterem

William Wharton regénye nyomán: Madárka, R.: Gyulay Eszter

Egy különös barátság története ez. A rácsoké, amelyek bezárnak, amelyeket megöröklünk, amiket megteremtünk, amik mögé magunkat védve rejtőzünk, amik nyomot hagynak. De a szabadság története is. A gyermekkor, az álmok, a végtelen égbolt, a szárnyalás története. Két, látszólag semmiben sem hasonlító fiú barátsága és felnőtté válása áll a William Wharton azonos című regénye nyomán született előadás középpontjában. Madárka repülés utáni vágya és madarak iránti rajongása saját elméjének kalitkájába zárja az érzékeny, a hétköznapi világ működését és kegyetlenségét feldolgozni képtelen fiút. Al a nyomor, az erőszak és saját öröklött sorsának ketrecéből próbál kitörni, felnőttként őt a háborúban megélt borzalmak ejtik saját elméjének fogságába. Képes-e a két fiú közös múltjuk, barátságuk és egymás újra megismerése által visszatalálni önmagához, és végre szabaddá válni?

Június 10., kedd 12 óra – Kisiratos

Dió Zoltán: A Hattyútündér, R.: Dió Zoltán

Ki az, aki ne szeretne gazdag lenni, kevés munkával sok pénzt keresni, szép ruhákban járni, nagyobb házban lakni? Jankó is csak ennyit szeretett volna, ezért fogott a kezébe vándorbotot, és indult neki a világnak. És mivel ez a világ a mesék világa volt, még annál is többet nyert, mint amennyit remélt. A kincsek mellett övé lett egy igazi tündér szerelme. Itt a vége? Ennyi a mese? Dehogy van vége, még csak most kezdődik igazán. Ami könnyen jött, hamar megy – a tündér odavan. Most érzi csak Jankó, hogy a sok kincs, a szép ruha, a nagy ház semmit sem ér, ha nincs itt az, akivel meg akarja osztani. Elő hát a vándorbotot, és újra neki a világnak. Nem érdekli már se arany, se cicoma, csak az a gyönyörű tündér itt lenne még egyszer vele. Érte még magával az ördöggel is megküzdene.

Június 12., csütörtök 19 óra – nagyterem

Janne Teller regénye nyomán: Semmi, R.: Balázs Attila

Az iskola első napján Pierre Anthon osztályfőnökét félbeszakítva feláll és közli, hogy semminek nincs értelme, ezért semmit nem érdemes csinálni, majd nemes egyszerűséggel végleg kisétál az iskolából. Ezzel a szinte banálisnak mondható gesztussal pedig az események olyan láncolatát indítja el, mely hamarosan valódi rémálommá változtatja egy egész kisváros életét.

Június 13., péntek 19 óra – Magyar Ház

Az est, amikor bármi megtörténhet

Játékmester: Kedves Emőke

A színészek számára a rögtönzés nem csupán természetes emberi cselekvés, hanem készségfejlesztő gyakorlat is, amellyel saját határaikat feszegethetik. A négyszereplős, színházi játékon alapuló improvizációs esten a játékmester arra ösztönzi a színészeket, hogy lehetetlennek tűnő szituációkat rögtönözzenek, és mivel csak a képzelet szab határt az abszurd, humoros helyzeteknek, a nézők számára garantált a szórakozás. A több mint 30 előadást megért improvizációs est töretlen lendülettel, hónapról hónapra új témákkal és rengeteg humorral várja az érdeklődőket.

Június 14., vasárnap 19 óra – stúdióterem

A horzsolás alatt – Vajda Boróka egyéni előadása

Vajda Boróka érzékeny színészi játéka és személyes hangvételű költeményei révén az előadás bensőséges és izgalmas élményt kínál. A horzsolás alatt című előadás egy személyes hangvételű visszatekintés a gyerekkor, a kamaszkor, majd a fiatal felnőttkor küzdelmeire. Egyfajta lírai párbeszéd az „én”-nel és a hallgatósággal. Elhivatottan keresi a lélek kilétét ebben a felgyorsult világban, megnyugvást próbál találni az állandó változás szeleiben. Hogyan látjuk magunkat a körülöttünk levő világban? Ki tudjuk-e mondani legféltettebb gondolatainkat? Hogyan tudunk a megtörtségeink után szembenézni saját magunkkal? Le lehet-e tenni a szorongást egyszer és mindenkorra? Mi van a horzsolás alatt?

Június 30., hétfő 19 óra – nagyterem

TOACA – nonverbális előadás – Lengyel Táncszínház – Wielkopolska

Koreográfus: Andrea Gavriliu, Mădălina Dan és Ștefan Lupu