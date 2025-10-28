Ars Fotografica – híd a nemzetközi fotóművész közösségek között

A fotóművészet nemzetközi elitje ismét Aradon találkozik az Ars Fotografica Nemzetközi Fotószalon jubileumi, huszonötödik kiadásának ünnepélyes megnyitóján. A díjátadó gála október 30-án, csütörtökön 17 órakor lesz az Arad Megyei Múzeumban.

A rangos esemény a Foto Club Arad Egyesület szervezésében, az Arad Megyei Tanács, a Megyei Kulturális Központ, valamint az Arad Megyei Múzeum partnerségében valósul meg. A szalon a nemzetközi fotóművészet három jelentős szervezetének védnökségét élvezi: a FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique), az AAFR (Romániai Fotóművészek Szövetsége), az IAAP (International Association of Art Photographers),

valamint a Foto Club Arad (FCA).

A 2025-ös kiadás minden korábbinál szélesebb részvételt hozott: 162 fotóművész küldött be összesen 1270 képet – 641 színes és 629 monokróm felvételt – a világ 44 országából, köztük Ausztráliából, Kínából, Brazíliából, Kanadából, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és természetesen Magyarországról és Romániából is.

A zsűri végül 382 művet (193 színes és 189 fekete-fehér) fogadott el a kiállításra.

A háromtagú nemzetközi zsűri – Eugen Negrea (Románia), Geza Lennert (Szerbia) és Vladimir Jovanovski (Észak-Macedónia) – több tucat díjat és elismerést ítélt oda, melyek a nemzetközi fotószalonok legmagasabb szintű kitüntetéseinek számítanak.

A magyar sikerek sem maradtak el: a színes (Open Color) kategóriában Kerekes István (Magyarország) Camelia the goatherd című fotója elnyerte a FIAP aranyérmet, míg a monokróm (Open Monochrome) szekcióban ugyanő Among lambs című képe kapta az AAFR aranyérmet.

Kerekes ezzel nemcsak a zsűri elismerését vívta ki, hanem elnyerte a FIAP Legjobb Szerző Díját, valamint a Foto Club Arad Trófeáját is – ezzel az idei szalon abszolút győztese lett.

A díjazottak között több magyar alkotó is szerepel.

A kiállításon elfogadott művek alkotói egy nyomtatott katalógust kapnak, amely a szalon összes díjazott és bemutatott fotóját tartalmazza.

A digitális katalógus a megnyitó után ingyenesen letölthető lesz a Foto Club Arad hivatalos honlapjáról. A vizuális arculat – a plakát, a katalógus és az oklevelek – Szentes Mónika grafikusművész munkája.

Az Ars Fotografica Nemzetközi Fotószalon mára az egyik legfontosabb kelet-közép-európai fotóművészeti eseménnyé nőtte ki magát. Negyedszázados története alatt több ezer fotós művét mutatta be a közönségnek, és hidat teremtett a román, magyar és nemzetközi fotóművész közösségek között.

A jubileumi kiadás ünnepi hangulatban zajlik, méltón a negyedszázados hagyományhoz, a világ minden tájáról érkező alkotók és a fotóművészet barátainak közös ünnepeként.