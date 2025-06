Bach előtt tiszteleg idén a Csíkszeredai Régizene Fesztivál

A Hargita Megyei Kulturális Központ új, ideiglenes székhelyén, a Márton Áron Kulturális Központban zajlott tegnap, június 25-én délután a Csíkszeredai Régizene Fesztivál első sajtótájékoztatója, amelynek keretében Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere, a Csíkszeredai Régizene Fesztivál igazgatója; Steffen Schlandt, a brassói Fekete-templom Bach-kórusának karnagya; Ványolós András, a Lux Aurumque Kamarakórus karvezetője; Szabó András, a fesztivál művészeti tanácsadója és Kovács László, a Barokk Fesztiválzenekar projektfelelőse számolt be a jelenlévőknek a fesztivál idei leggrandiózusabb és legkiemelkedőbb produkciójának, Johann Sebastian Bach h-moll miséjének részleteiről és kihívásairól.

Steffen Schlandt karnagy elmondása szerint Bach zenéjét minden kontinensen szeretik, túlzás nélkül az egyik leguniverzálisabb zeneszerző, akinek munkássága egy viszonyítási pont a zenészek számára.

„A fesztivál kiemelt eseményére való felkészülés folyamatai több hónapot öleltek fel, és végsősoron nem csak egy koncertre való hangolást jelentett, hanem egy nagyon szép megmutatkozása a hitnek, a türelemnek és a professzionalizmusnak. Bach legnagyobb vokál-szimfonikus alkotását több tíz éven keresztül írta, és életének utolsó éveiben véglegesítette, mintegy hagyatékként – amelyet ő maga soha nem hallhatott megszólalni” – tudtuk meg.

A barokk stílus kései csúcsán álló mestermű a katolikus miseszöveget protestáns lelkülettel átitatva szólaltatja meg, és a zeneszerző egész pályájának zenei és spirituális summázatát nyújtja. A mise 99 oldalas kottáját ma Berlinben őrzik, és 2015 óta az UNESCO világörökség részét képezi.

Ványolós András karvezető arról számolt be a sajtó képviselőinek, hogy Bach h-moll miséje végül is egy kortárs mű, hiszen aktualitása ma is hihetetlenül nagy.

„A Bach-kórussal való együttműködés 2018-ra nyúlik vissza, amikor is a Régizene Fesztivál keretében a Máté passiójában, majd a Brassói mise produkcióban valósult meg. Számunkra ez egy gyümölcsöző szakmai kapcsolat, és minden téren fantasztikus lehetőség” – fejtette ki a karvezető.

Szabó András művészeti tanácsadó elmondta, a h-moll mise éneklése személyesen is nagy élmény számára, emellett Ványolós Andrással felváltva a mű tanításába is belekóstolhatott. Bízik benne, hogy ez az előadás egy nagyszerű pillanata lesz a fesztiválnak, hiszen folyamatosan dolgoznak azon, hogy feledhetetlen élményt nyújtsanak a nagyérdemű számára.

Kovács László projektvezető a teljesség igénye nélkül kiemelte a Barokk Fesztiválzenekar legnagyobbjait: Maximilian Braisch (fagottművész), Hara Fruzsina (trombitás), Steffan Katte (kürtös), Guido Titze, Haáz Bence és Maria Petrescu (oboás), Mira Glodeanu (hegedűs), Kostyák Előd (csellista).

Koncertmester: Ulrike Titze. Karmester: Steffen Schlandt.

Szólisták: Gebe-Fügi Renáta, Melinda Samson, Susanne Langner, Szerekován János és Dan Macavei.

Végezetül Ferencz Angéla vette át a szót, aki köszönetét fejezte ki a Szent Ágoston-templomnak, hogy minden évben méltó helyszínt biztosít a nagyszabású produkcióknak, majd arra biztatta a jelenlévőket, hogy semmiképp se hagyják ki a koncertet, hiszen egy zenei és lelki értelemben is emlékezetes élményt ígér.

A rendkívüli koncertet két helyszínen adják elő:

július 11-én, pénteken 19 órától Csíkszeredában, a Szent Ágoston-templomban,

július 12-én, szombaton 19 órától Brassóban, a Fekete-templomban.

Jegyek elővételben a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén (Mihai Eminescu utca 3/A) vagy a koncertek előtt 1 órával a helyszínen vásárolhatók. Ár: 50 lej, illetve diákok és nyugdíjasok számára 30 lej. 14 év alatt a belépés díjtalan.

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál teljes programja és egyéb információk a fesztivál weboldalán érhetők el.