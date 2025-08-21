Békéscsabán az Aradi Fotóklub kiállítása

A Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely együttműködésével augusztus 27-én, szerdán 17 órakor a lencsési kultúrházban kerül sor az Aradi Fotóklub kiállításának a megnyitójára.

A békéscsabai helyszínen megjelenteket Takács Péter, a közösségi ház vezetője köszönti, majd Barabás Ferenc, a Márvány Fotóműhely elnöke nyitja meg a tárlatot.

A kiállításon Mircea O. Boran, Radu Bulzan, Călin Creștin, Ovidiu Filip, Octavian Iolu, Brighita Niță, Octavian Silaghi és Iulian Tănase műveit vehetik szemügyre, akik 49 különböző tematikájú képet állítanak ki.

Az esemény során közreműködik a Kemény Gitárklub.

A kiállítást minden hétköznap 9 és 18 óra között tekinthetik meg szeptember 10-ig.