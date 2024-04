A temesvári Várbástya Egyesület Irodalmi köre 2024. április 11-én, 18 órakor Belencsák (Frucht) Olga: Nyomokban mégis című verseskötetét mutatja be a Magyar Házban.

Belencsák Olga Temesváron született, iskoláit is itt végezte, Kolozsváron szerzett magyar szakos tanári oklevelet. Temesváron és Lugoson tanított, jelenleg Budapesten él.

Verseit irodalmi portálokon, antológiákban publikálta. A Múltunkból varázsolt valóság (Magyar költők versei Temesvárról, Várbástya, Temesvár 2019) kötet is tartalmazza néhány szép költeményét. Ez az első önálló kötete.

A versírásról így vall: „Több évtizedes tanári múlttal a hátam mögött még mindig a keresést és a kíváncsiságot gondolom a legfontosabb motivációnak a hétköznapokban és az ebből merítő versírásban is. Utóbbi számomra létfontosságú kifejezési forma. Ezért írok.”

A könyvet a szerző a helyszínen dedikálja.

A rendezvényre minden irodalombarátot és érdeklődőt szeretettel várunk!

A Várbástya Egyesület Irodalmi Köre

