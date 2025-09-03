Egy hét múlva kezdődnek az Aradi Magyar Napok

Az RMDSZ Arad megyei szervezete és a Pro Identitas Egyesület szeptember 12. és október 6. között ismét megrendezi az aradi magyarok körében legnépszerűbb rendezvénysorozatot, az Aradi Magyar Napokat.

A szervezők célja, hogy a programokkal kicsiket és nagyokat egyaránt megszólítson, közösségi élményeket nyújtson, és színes kulturális, szórakoztató eseményekkel gazdagítsa a város mindennapjait.

Szeptember 12–14. között a Szabadság-szobornál igazi fesztiválhangulat várja a látogatókat: gyermekfoglalkozások, kézműves vásár, koncertek, előadások és sportrendezvények hozzák el az együttlét örömét. A Megbékélési Park újra megtelik élettel, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.

A szervezők már nyilvánosságra hozták a fellépőket, így lehet tudni, hogy szeptember 12-én 20 órakor Halott Pénz koncert, szeptember 13-án 17 órakor a Grund együttes koncertje, 20 órakor Charlie koncert, szeptember 14-én 19 órakor pedig Ossian koncert lesz a téren.

Szeptember 12-én, az AMN első napján délután már elkezdődik a nyüzsgés, 17 órakor a Csillagszemű juhász című gyerekelőadással várják a kisebbeket a Megbékélési Parkban.

Szeptember 13-án, szombaton 11 órakor szintén gyerekelőadás lesz, ezúttal Mátyás király címmel. Szombaton egyébként egész nap várják a térre az aradi magyarokat, hiszen lesz Csiporka Játszóház, kézműves vásár, folkudvar, a Bökény Népe Egyesület jurtája, harci bemutatók stb.

Az AMN programjában szeptember 12. és október 6. között lesz még számos érdekes előadás, könyvbemutató, kerekasztal-beszélgetés különböző szakemberekkel, változatos témákkal, lesz borkóstoló, párlatkóstoló, autó makett kiállítás, humor és sok más egyéb, a szervezők azonban még nem hozták nyilvánosságra a tejes programot.

Az Aradi Magyar Napok nem csupán szórakozást, hanem találkozási lehetőséget is kínál a helyi közösségnek, miközben bemutatja és tovább élteti a magyar kulturális értékeket.

Mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt ünnepeljük az összetartozást, a kultúrát és a közösség erejét Aradon!