„Ez a könyv Monarchia-regény, haza-regény, és a szépségről szól!”

A temesvári Magyar Ház előadótermében 2025. október 17-én mutatták be Fikl Klára helyi író legújabb, igényes kivitelezésű Mítosz és történelem című könyvét. A szép számú érdeklődőnek dr. Bodó Barna, a kötet szerkesztője és Mészáros Ildikó tanár-újságíró mutatták be az izgalmas, régi fotókkal és képeslapokkal, valamint Orosz Sándor fotográfus aktuális felvételeivel bőven illusztrált könyvet, miközben a háttérben Momir Dorottya régi képeslapokból készült vetítéses összeállítása futott.

Dr. Bodó Barna, a könyv szerkesztője bevezetőül azt emelte ki, hogy eddig megjelent regényeihez képest „Fikl Klára egy műfajilag és tematikailag is más jellegű munkával örvendeztetett meg bennünket”, amelyben a Duna vizében elsüllyesztett világokat (Orsova és Ada-Kaleh szigete) és Európa egyik legjelentősebb XIX. századi gyógyfürdőjének (Herkulesfürdő) szégyenteljes és megmagyarázhatatlan pusztulását mutatja be.

Mészáros Ildikó örömteli eseménynek nevezte, hogy új magyar könyv jelenik meg Temesváron, mint Fikl Klára szép, igényes kivitelezésű, keménykötésű, képekkel bőven illusztrált könyve, amely tulajdonképpen a szépségről, az értékekről, az értékek megőrzésének lehetőségeiről és az értékvesztés fájdalmáról szól. „Ez a könyv azért is szép, mert ha valaki nem ismeri a szerzőt, ha ezt a könyvet a kezébe veszi, ebből megismeri, a szövegben el van rejtve a szerző életének minden fontos mozzanata!” – mondta Mészáros Ildikó, kiemelve hogy a kötet Epilógusában tulajdonképpen minden fontos információt megtalálunk a könyvről.

Az Epilógusból megtudjuk, hogy a kisebbségi lét mennyire fontos a szerzőnek – számára ez azt jelenti, hogy harcolnunk kell az értékeinkért. Az utószóban a szerző a címet is megmagyarázza: a visszaemlékezéseit, feljegyzéseit, a személyes mondanivalóját, szubjektív élményeit mítosznak tekinti, és a másik oldalon ott van a történelemi hitelesség, a régi képeslapok, elbeszélt történetek, ezek a történelmi bizonyítékok. Az Epilógusból azt is megtudjuk, hogy miért figyelt egész életében a környezetére, az őt körülvevő szépségre a szerző. Mert az anyai üzenet ez volt: mindenre figyelj oda, mindent jegyezz fel! Az anyai szó ereje meghatározhatja, hogy valakiből milyen ember lesz! – mondta Mészáros Ildikó, kiemelve hogy a szövegnek szép sajátossága egy különleges elegancia, választékosság. A könyv témája az elvesztett békeidők, a monarchia korának szépsége, harmóniája és a haza fogalma, amit rendhagyó módon a kicsiny dunai édenkertből, Ada-Kaleh-ról száműzött török közösség erős kötődésével érzékeltet a szerző. „Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek. Monarchia-regény, haza-regény és a szépségről szól, és erre ebben a most sem túl vidám világban nagyon nagy szükségünk van!” – mondta Mészáros Ildikó.

Befejezésül a könyv szerzője, Fikl Klára elmondta, hogy már kislánykorában nagy öröm volt számára az írás, egyfajta életmód, életforma. „Magányos kislány voltam, az írás dialógus volt köztem és a világ között. Eleinte naplót, vezettem, azután írtam és írtam” – mondta Fikl Klára, akinek rengeteg kézirata összegyűlt, de publikálásra csak azután gondolt, miután nyugdíjba ment. 1997-től 2022-ig öt könyve jelent meg, ez most a hatodik. Szerinte a legjobb könyvei a Talpon maradni. Temesvár kulturális metamorfózisa (2022) és a legújabb, a Mítosz és történelem (2025), valamint a 2005-ben megjelent Nehéz írni a csillagokkal, amelyben hitelesen megírja a kommunizmus utolsó napjainak eseményeit. „Legalább még tíz regényem van otthon, kéziratban, de azok annyira személyesek, hogy nem hiszem, hogy közzé kellene őket adnom – mondta Fikl Klára. – Nem is a magam szempontjából, hanem azok szempontjából, akikről írok. A legtöbben már nem élnek, talán nem akarnák azokat az intim dolgokat közzé tenni, amelyekről írtam. Talán lesznek fiatalok, akik érdeklődni fognak a kor iránt, és ezekből a kéziratokból sok mindent megtudnának, emberi karaktereket is megismernének ebből a korból”. Fikl Klára temesvári írók munkáit is őrzi kéziratban, mint Franyó Zoltán, Endre Károly vagy Anavi Ádám, amelyeket ő személyesen gépelt le annak idején, azzal a feltétellel, hogy egy példányt megőriz magának és az utókornak. „Van egy emlékkönyvem is, amellyel érdekes embereket kerestem fel, és egyesek őszinte, szép gondolatokat osztottak meg velem” – mondta Fikl Klára, akinek íróasztalfiókja még tartogat izgalmas meglepetéseket az utókor számára!

A könyvbemutató végén a szerző szeretettel dedikálta nagy érdeklődést kiváltó legújabb könyvét a temesvári olvasóinak.