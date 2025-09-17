Fiatal alkotók kortárs műveit mutatják be

Szeptember 20-án, szombaton 17 órakor nyílik a Media Art Prize – Only Tomorrow kiállítás az Alfa galériában, amely a médiaművészetnek és a fiatal alkotóknak ad teret. A tárlat a verseny díjazott munkáit mutatja be, az esemény bevezetőjét Popa Laurian egyetemi docens tartja, majd sor kerül a hivatalos díjátadóra is.

A kiállítás különleges vendégei Sophie Kurz (Ausztria), az u19 – Create Your World/Ars Electronica 2025 nyertese, valamint Szélig Balázs (Magyarország), a 19 Shape Your World/C3 Foundation 2024 díjazottja, akik nemzetközi szinten képviselik a fiatal médiaművészet új irányait.

A Media Art Prize – Only Tomorrow kiállítás a 14 és 19 év közötti fiatal alkotók kortárs műveit mutatja be, friss perspektívákat és kísérletező megközelítéseket kínálva a digitális művészet, videó, animáció és installáció területéről.

A projektet a Doar Mâine Egyesület szervezi, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az egyesület 2022 óta működik Aradon, és a művészet, oktatás, technológia és ökológia metszéspontjában fejleszt transzdiszciplináris programokat, fiatalok és pedagógusok számára.

A kiállítás október 4-ig látogatható keddtől péntekig 14–19 óra között, szombaton és vasárnap 16–20 óra között.