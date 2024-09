Filmen a Párhuzamos város trilógia készítésének folyamata

Werkfilm készült Temesvár nagyszabású imerzív színházi kísérletéről, a Párhuzamos város trilógia születésének folyamatáról. A Párhuzamos város – Making ofcímű dokumentumfilm feltárja a trilógia magával ragadó színházi csodavilágának születését. A színházkedvelőket három éven át izgalomban tartó projektről készült film végigköveti a Temesvár három városrészében, a Józsefváros, a Gyárváros és az Erzsébetváros épületeiben és terein bemutatott előadássorozat felépítésének folyamatát. A három részes sorozatot szeptember 11-én, szerdán 18.00 órától a Victoria moziban mutatják be az alkotók.

A 45, 24, illetve 23 perces dokumentumfilmek vetítését követően szót kapnak az alkotók: Anca Berlogea, a film rendezője mellett jelen lesz Balázs Attila színházigazgató, a trilógia egyik kulcsszereplője (Martin professzor megformálója), a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház vezetője, hiszen az intézmény kiemelt partnere a számos helyi független és hivatásos társulattal és több egyesülettel együttműködésben létrejött Párhuzamos város-projektnek.

A temesvári közönséget már 2021-ben lenyűgözte a Párhuzamos város története – Anca Berlogea ekkor kezdte dokumentálni a kreatív alkotói munkát, majd három részben foglalta össze a Peca Ștefan és Ana Mărgineanu által írt és rendezett, a közönség bevonására, beavatására épülő előadások készítésének folyamatát. A film a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2023 program részeként jött létre.

Az alkotók a trilógia szövegét a címadó városrész sajátosságairól, helytörténeti kuriózumairól, valós történetek részleteiből gyúrták össze; dokumentálódásuk során többször szóba került az erzsébetvárosi filmszínház, ezért döntöttek úgy, hogy a Victoria mozi lesz a film premierjének helyszíne.

A nézők a vetítővásznon találkozhatnak a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a Temesvári Állami Német Színház, a Merlin Gyermek- és Ifjúsági Színház színészeivel, valamint a projekt megvalósításában részt vevő, többszörösen díjazott független alkotókkal.

A filmben a környékbeli helyszíni dokumentációtól kezdve az útvonalépítésen és a nézői tapasztalatokon át a próbákig és a bemutatókig végigkövethetjük, hogyan alakította a trilógia történetét Peca Ștefan szerző, és hogyan dolgozott együtt Ana Mărgineanu rendező a Párhuzamos város alkotóival.

A közönség a helyszínen megismerheti a Párhuzamos város előadások októberi műsorát is: a Párhuzamos város – Party Erzsébetvárosban című előadást október 1-jén láthatja újra a közönség, ezt követően október 2-én,15-én, 21-án, 22- én lesz megtekinthető.

KEDVEZMÉNYES JEGYVÁSÁRLÁSRA is lehetőséget kínálunk: jegyirodánkban fél áron lehet belépőt váltani a Párhuzamos város – making of c. dokufilm megtekintésére szóló jegy felmutatásával a fent említett előadásokra.

A moziban vetített filmre itt lehet jegyet váltani: https://cinemavictoria-tm.ro/bilete/

A rendezvényt a Diogene Kulturális Egyesület és a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház szervezi a Párhuzamos város: Az utazás folytatódik elnevezésű projekt keretében, amely a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2023 program része. A Legacy Timisoara 2023 program projektjét a Temesvári Projektközpont valósítja meg a Kulturális Minisztérium támogatásával, állami költségvetési forrásból.

