Sokak szerint egy színpadi játék – főleg komédia – esetében a jó cím fél siker. Abban az értelemben bizonyosan, hogy felhívja a figyelmet a darabra. Esetünkben a „francia” és a „rúdugrás” is ismert szavak (ez utóbbi a sportkedvelők előtt bizonyosan), de nincs sportrajongó, aki a francia rúdugrást értelmezni tudná.

Ezért kitűnő a cím, amit értünk is, nem is, hát kíváncsiak leszünk a megfejtésre.

Hogy aztán a végén okosabb lesz-e a néző, vagy sem, eldönti maga.

Elöljáróban annyit – bár a „konfúziót” a végén szokták levonni –, hogy

Mohácsi István: Francia rúdugrás, 18 éven (a lapunkban megjelent előzetesben csak 16 éven) felülieknek ajánlott darabja érzésem szerint aligha vonul be a XXI. századi magyar színjátszás – spéci komédia – emlékezetes alkotásainak tárházába.

Aradon a Tatabányai Jászai Mari Színház (nálunk már látott) társulata

mutatta be a kétrészes szextettet. A címhez hasonlóan a szextett is telitalálat; a zenében hat muzsikus, hangszer előadta darabot jelent, itt is hatan voltak a színpadon, és a darab mindenekelőtt a szexről (pontosabban annak hiányáról, elégtelen voltáról) szól két házaspár és egy-egy „független” nő és férfi szereplővel.

Egy párterápiára szakosodott szexológus, pszichológus (pszichiáter, vagy mi?) szervezte összejövetelen terítékre kerül a házasélet számos buktatója, a legjobb barátok-barátnők, illetve férjük, feleségük közötti szexuális kapcsolat; felbukkannak a klasszikus bohózatokban szereplő elemek (pl. a széles franciaágy alá bújó személyek), meg „frivol, sikamlós és pikáns jelenetek”, erős (trágár) kiszólások. (Ezért a 18 – vagy 16 – év fölöttieknek megjegyzés.)

Van itt minden, csak nehezen áll össze.

Egy vígjáték előadásán a sikermérő az, hogy a közönség hányszor, mikor nevet, s milyen mértékben.

Nos, a Francia rúdugráson a komédiára erősen fogékony aradi közönség ritkán és mérsékelten kuncogott, és ritkán tapsolt közbe. A kiváló közönség dicséretére legyen mondva – azt hiszem, ezt már többedszer leírtam –, az előadás hosszas vastapssal zárult. A színészek, akik mindent megtettek a sikerért, megérdemelték!

Ja, ne feledjem: a darab a komédia ősi szabályai szerint teljes heppienddel fejeződött be.

