Illegalisták – Könyvbemutató és író-olvasó találkozó

Idén ősszel jelent meg Visky András Kossuth- és József Attila-díjas író új kötete. Az Illegalisták egyszerre folytatása és előzménye a Kitelepítésnek, az író korábbi nagysikerű művének.



A Kitelepítésben a hánykódó, román gulágra száműzött osztrák–magyar család hétköznapjait ismerhette meg a közönség a legkisebb gyermek nézőpontjából. A megrendítő és felemelő történet, a család kiszolgáltatottsága, megalázottsága, a családanya küzdelme gyermekeiért, az ő Bibliából való felolvasásai mind a kitartásról, a lelketlen rendszer elleni küzdelemről szóltak.



Az Illegalisták továbbviszi ezt a vonalat: a személyes és kollektív emlékezet kérdéseit, a történelmi erőszakot, az egyéni döntések felelősségének kérdését feszegeti. A mű végére azt gondolhatjuk, hogy a feledésre ítélt rendszer mégsem tűnt még el, árnyai manapság is velünk élnek.



Visky András regényeiből Kézdi Imola színművésznő olvas fel, majd Vajda Noémi író és szerkesztő kérdezi az írót a művek keletkezéséről és hátteréről, amit kötetlen beszélgetés követ.

Időpont: 2025. november 28. 18 óra.

Helyszín: MCC Aradi Képzési Központ, Dezső (Iustin Marsieu) utca 39. szám.

