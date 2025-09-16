Irodalom és zene harmonikus találkozása

Szeptember 15-én este szabadtéri koncert várta az érdeklődőket az Arad Megyei Kulturális Központ hangulatos udvarán az Aradi Magyar Napok programjaként. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, a Pro Identitas Egyesület és az Aradi Kamaraszínház szervezésének köszönhetően a közönség a magyar költészet és a zene egyedülálló találkozásának lehetett részese.

A Rackaláka a Kaláka együttes és Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák közös produkciója. Két világ, két hangzás fonódik itt össze, amely csak ritka alkalmakkor születhet meg a színpadon.

A két zenekar 2017-ben Nashville-ben, a város egyik legendás stúdiójában készített egy közös dupla albumot, amely a 69 címet kapta. A szám egyszerre idézi a Kaláka megalakulásának évét, és utal a Route 69 országútra, amely szimbolikusan a tengerentúli zenefővárosba, Nashville-be vezet. A lemez így lett egyszerre tisztelgés a Kaláka múltja előtt és egy zenei utazás jelképe, amely összeköti a magyar muzsikát az amerikai gyökerekkel.

Az aradi koncerten a Kaláka a magyar költészet gyöngyszemeit hozta el: Nagy László, József Attila, Kányádi Sándor és Tamkó Sirató Károly versei csendültek fel zenés köntösben, a tőlük megszokott játékos és letisztult stílusban.

Ezt követően Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák adtak lendületes műsort, amelyben újabb költők – mint pl. Kiss Anna és Petőfi Sándor – versei kaptak sodró ritmust és új energiát, így az ismerős szövegek egyszerre hatottak frissen és emelkedetten.

Az est csúcspontja a közös fellépés volt: a két zenekar együtt szólaltatta meg Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Arany János és Kiss Anna verseit.

A közönség elragadtatva hallgatta a különleges produkciót. A versek dallammá formálva új életre keltek, a zenészek felszabadult, mégis mélyen átélhető előadása igazi örömforrás volt, egy olyan zenei utazás, amely sokáig emlékezetes marad a közönség és az előadók számára is.