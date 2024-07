JAZZx fesztivál a Szabadság téren

A temesvári JAZZx (korábbi nevén JAZZ TM) fesztivál 2013-ban indult, az Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzésére irányuló törekvés részeként. A 2024. július 5–7. között immár 12. alkalommal megszervezett dzsesszfesztivál az előző években olyan világhírű művészeket hozott el a Bánság fővárosába, mint Richard Bona, Kurt Elling, Al Jarreau, Anoushka Shankar, The Cat Empire, Dianne Reeves, Marcus Miller, The Chick Corea Elektric Band, Monty Alexander, Miles Mosley & The West Coast Get Down és sokan mások.

„A JAZZx fesztivál és a dzsessz, egy sokszínű és multikulturális zenei műfaj által Temesvár 2024-ben is kulturális főváros marad. (…) A JAZZx fesztivál Európa Kulturális Fővárosának zászlóshajója, olyan zenei esemény, amely erőteljes üzenetet hordoz, erősíti a város kulturális identitását és Temesvárt a multikulturalizmus szimbólumává emeli” – nyilatkozta Alin Nica, a fesztivált szervező Temes Megyei Tanács elnöke.

A JAZZx fesztivál programja: július 5-én, pénteken 20 órától a Marsdelux, 21 órától Matteo Mancuso és 22.30 órától Roberto Fonseca lép fel a Szabadság téren felállított szabadtéri színpadon. Július 6-án, szombaton 20 órától Tereza Catarov, 22 órától MonoNeon és 22.30 órától a GoGo Penguin zenélnek a temesvári közönségnek. Vasárnap 20 órától Misha Blanos, 21 órától a Jazzbois, majd 22.30 óráról Jordan Rakei koncertjét tapsolhatják meg a dzsessz-rajongók. A belépés valamennyi koncertre ingyenes.

A JAZZx fesztivált a Temes Megyei Tanács finanszírozza, szervezők a Bánsági Nemzeti Múzeum és PLAI Kulturális Központ.

(Fotó: facebook.com)