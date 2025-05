Jókairól forgattak filmet aradi helyszíneken is

Jókai Mór, a 19. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja, számos regény és novella szerzője, melyeket már életében több mint ötven nyelvre lefordítottak. Valódi sztáríró volt Közép- és Kelet-Európában. 1825. február 18-án született Komáromban (ma Komárno, Szlovákia), és nemcsak író, újságíró, hanem befolyásos politikus is volt. Művei, melyek a romantikus idealizmus és az emberi optimizmus jegyében íródtak, állandó vágyat tükröznek az újításra. Néhány olyan cím, amelyek megtalálhatók a könyvesboltokban és könyvtárakban: Fekete gyémántok, És mégis mozog a Föld (Eppur si muove), Az aranyember (2 kötet), A cigánybáró stb.

Születésének 200. évfordulójára egy elismert magyar filmes és szakértői csapat dokumentumfilmet készít, amely bemutatja Jókai útjait Erdélyben, a Bánságban és a Körösvidéken, hangsúlyozva az író e régiókhoz fűződő mély kapcsolatát. A film azt is elemzi, hogyan tükrözi Jókai munkássága azt az erőfeszítést, hogy egyszerre legyen jelen a kultúra elitjeiben és a népi kultúrában is. Bemutatásra kerül Jókai írókirály imázsa is, melyet intenzív irodalmi tevékenysége, aktív társadalmi jelenléte és folyamatos láthatósága biztosított a korabeli sajtóban.

A produkciós csapat tagjai: Maksay Ágnes (rendező), László Loránd (operatőr), Laczkó Tibor (kameraoperatőr) és Kőmives Sándor (kameraoperatőr és hangtechnikus). A film narrátora és központi alakja dr. T. Szabó Levente, a neves magyar irodalomtörténész, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolájának vezetője, aki elérhető és lebilincselő stílusban vezeti végig a közönséget Jókai életének és munkásságának fontos helyszínein. A film rendezője, Maksay Ágnes, ismert magyar dokumentumfilm-rendező, aki több mint száz dokumentumfilmet készített, köztük számos díjnyertes alkotást.

A forgatás több mint 20 erdélyi településen zajlik. A projekt Orsován, Moldova Vechén és a Dunakanyarban indult, amelyek Jókai legismertebb regényének, Az aranyember cselekményének helyszínei.

Jókai, aki napjainkig a legfontosabb magyar íróként ismert, gyakran utazott Erdélyben, a Bánságban és a Körösvidéken 1849 és 1902 között. A film kronologikusan követi ezeket az utazásokat, kiemelve fontos helyszíneket és témákat. Az egyik fontos pillanata a produkciónak Jókai aradi látogatásaihoz kapcsolódik, 1849-ben és 1890-ben. Az utolsó, 1890-es látogatás különösen nagy pompával zajlott. Jókait személyesen fogadta Arad akkori polgármestere, aki a hivatalos rezidenciáján látta vendégül. A Városháza dísztermében tartott közönségtalálkozó az egyik legfontosabb irodalmi esemény volt az adott korszakban.

A dokumentumfilm csapata a múlt hét közepén Aradon is forgatott, és két helyszínt választottak a felvételekhez: a Városháza Ferdinand-termét és a Megbékélési parkot.

„Sok sikert kívánunk a dokumentumfilm készítőinek, és örömmel hozzájárultunk ehhez a figyelemre méltó projekthez. Nagy érdeklődéssel várjuk a film októberi bemutatóját” – olvasható az aradi önkormányzat közleményében.