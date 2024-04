Április 11-én, szerdán délután 6 órától Nagyálmos Ildikó Várni is mire című verses albumát mutatják be Aradon a Jelen Ház nagytermében. A bemutatón jelen lesz a kötet illusztrátora, Karda Zenkő is, aki rögtönzött kiállítással készül az eseményre. A könyv szerzőjével és illusztrátorával Bege Magdolna, a Nyugati Jelen főszerkesztője beszélget. A könyv a Hargita Népe gondozásában jelent meg, szerkesztője Muszka Sándor.