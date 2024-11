Legendás magyar musical az Aradi Kamaraszínház műsorán

A padlás című musicallel folytatódik az Aradi Kamaraszínház műsora. December 10-én, kedden a nagyszínház színpadán a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában láthatják a nézők a legendás magyar mesemusicalt, amelyben Presser Gábor szinte mindenki által ismert csodás zenéje csendül fel.

A padlás című mesemusicalnek töretlen sikere van az 1988-as magyarországi ősbemutató óta. Ennek magyarázata elsősorban Presser Gábor, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, érdemes művész géniuszában keresendő, az ő zenéje azok számára is varázslatossá teszi a produkciót, akik egyébként nem fogékonyak a mesékre. De maga a történet is magával ragadja a mindenkori nézőt: négy szellem el akar jutni az emlékek birodalmába, és ehhez keresik a megfelelő kiindulási pontot. Így kerülnek arra a padlásra, ahol a főhős, Rádi, a kirúgott fiatal tudós olyan gépet alkot, amely arcfelismerő programmal rendelkezik, önmagát javítja, de ha kell, az időjárást is megváltoztatja egy pillanat alatt. E különös padláson minden a fantasztikum birodalmát idézi, miközben szerelem és barátság, élet és a túlvilág reménye, valamint izgalmas fordulatok és igazi krimi mozgatja a mese főhőseit.

A Presser Gábor zenéjével, Sztevanovity Dusán dalszövegeivel és Horváth Péter szövegkönyvével készült mesemusical rendezője Tóth Tünde, aki alkotótársaival együtt remek színpadi előadást hozott létre. A nagyszerű zene és a remek történet mellett kedves meseszerű figurák, alaposan kidolgozott szerepek és ötletes poénok gondoskodnak arról, hogy a nézők kiszakadjanak a mindennapokból és az előadás idejére elfelejtsék gondjaikat és egy jobb világ reményébe vetett hittel távozzanak a színházból.

A padlás című produkció kétszer kerül színpadra az aradi nagyszínházban. Az esti, 19 órai előadás előtt, a legendás magyar musicalt 13:30-tól a diákoknak is bemutatja a nagyváradi Szigligeti Színház társulata. A koradélutáni előadásra is lehetséges a jegyvásárlás.

Az esti előadásra érvényesek a nagyszínházi bérletek, korlátozott számban jegyek kaphatók online a www.eventim.ro honlapon, valamint a nagyszínház pénztárában. A jegyiroda nyitvatartása: kedden, szerdán és pénteken 10–16 óra között, csütörtökön 10–14 és 17–19 óra között, szombaton és vasárnap 10–12 és 17–19 óra között, hétfőn zárva. Foglalás, információ a 0744-475-147-es telefonszámon lehetséges.