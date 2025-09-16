Lenyűgöző szimfonikus koncertet kínál a George Enescu Fesztivál

Szeptember 18-án, csütörtökön 19 órakor egy különleges szimfonikus koncertre kerül sor a Nemzetközi George Enescu Fesztivál programjaként. A rendezvény Románia legnagyobb kulturális fesztiválja, amelyet az elnöki hivatal támogat, és idén különleges tisztelettel adózik a nagy zeneszerző, George Enescu emlékének, halálának hetvenedik évfordulóján.

A koncertet az Artexim fesztiválszervező, és a Román Kulturális Minisztérium támogatásával rendezik meg. A fellépők között lesz Alex Amsel argentín–mexikói karmester, aki nemzetközi elismerést szerzett a tavalyi George Enescu Verseny zárókoncertjének televíziós közvetítésével, valamint Roman Lopatinski ukrán zongoraművész, aki a verseny zongoraszekciójának első díját nyerte el.

A koncertprogram igazi csemege lesz a klasszikus zene kedvelőinek: Brahms két kiemelkedő műve hangzik el, a B-dúr zongoraverseny, op. 83, valamint a c-moll I. szimfónia, op. 68.

Ez a koncert tökéletes kezdete az új zenei szezonnak, egy este, amikor a közönség újra találkozhat a világklasszis művészekkel és együtt ünnepelheti a zene örömét.