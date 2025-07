„Mindig az volt az álmom, hogy itteni barátaimnak megmutassam, mivel foglalkozom”

A temesvári Helios Galériában 2025. július 9-én nyílt meg Kudor Csilla Brémában élő, temesvári származású képzőművész Data Mundi (Error 500) című kiállítása. A kiállítás kurátora, dr. Daniela Constantin egyetemi előadótanár közreműködésével és Tamás Péter, Magyarország temesvári tb. konzulja támogatásával létrejött, látványos, provokatív tematikájú festményeket bemutató tárlat július 18-ig tekinthető meg a főtéri kiállítóteremben.

A műértő közönség körében nagy érdeklődést kiváltó kiállítást dr. Gabriel Kelemen művészettörténész, egyetemi előadótanár nyitotta meg. „Kudor Csilla kiállítása provokálja a nézőt, ezek a munkák a poszt-posztmodern művészeti válság, az állandó útkeresés kontextusában születtek meg. Csilla üstökösként tűnik fel a művészet egén, alkotásaira egyfajta finom aktivizmus nyomja rá a bélyegét, elutasítva a fogyasztói társadalom túlkapásait, az ember által okozott ökológiai katasztrófát. A művész őrangyalként vigyáz a természetre, és arra figyelmeztet: sorra tűnnek el a nővény- és állatfajok, lemészárolják a dzsungelt, amelynek a helyét, a haladás nevében, pálmaültetvények foglalják el. (…) A művész ironikusan azt is bemutatja, hogyan készül a mesterséges hús, hogy a luxusvendéglőben szöcskével etetnek bennünket vagy a luxus-óceánjáró zaját, amely a szerelem szigetére szállítja utasait. A kartonból készült díszletek világában élünk, semmi sem valódi, ami körülvesz, belülről minden üres, erre figyelmeztet bennünket a művész társadalomkritikája” – mondta dr. Gabriel Kelemen, aki szerint a művész megmutatja, hogy mi történik körülöttünk, de a festményeinek üzenete nem a kétségbeesés, inkább egy vészkiáltás!

Kudor Csilla a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban érettségizett, majd a rendszerváltás után Magyarországon elektromérnöknek tanult, végül Németországban telepedett le, ahol a Düsseldorfi Művészeti Akadémián folytatta tanulmányait, és Markus Lüpertz festő, szobrászművész volt a mestere.

Kudor Csilla a Nyugati Jelennek elmondta: azért fontos számára ez a temesvári bemutatkozás, mert mindig ez volt az álma, hogy visszajöjjön Temesvárra, és itt megmutassa a barátainak, hogy mivel foglalkozik. „Már 30 éve nem élek itt, és be akartam mutatni a munkásságomat” – mondta a művésznő, akinek nagy örömére sok osztálytársa eljött a tárlatnyitóra, amely „egy nagy osztálytalálkozó lett”. A kiállítás címét is elmagyarázta nekünk Kudor Csilla: a Data Mundi egy szuperszámítógépre utal, amely a világról szóló összes adatot, információt tartalmazza. Az Error 500 ennek a meghibásodására utal, egy szerverhibára, amelynek eredetét nem tudják pontosan meghatározni. „Az az érzésem, hogy a világban most nagyon sok hiba történik, és ezeket egyénileg nem lehet megoldani” – mondta a művésznő, akitől azt is megtudtuk, hogy 17 olajfestményt hozott Temesvárra, amelyek vászonra vagy afrikai szőttesekre vannak festve, és valamennyiben közös vonás a digitális társadalom kritikája.

Dr. Daniela Constantin egyetemi előadótanár, a kiállítás kurátora a Nyugati Jelennek ezt nyilatkozta: Kudor Csilla kiállítása Tamás Péter tiszteletbeli konzul közreműködésével valósult meg, aki tavaly elhozta a művésznőt a Helios Galériába, tetszett neki, és már akkor megbeszélték a kiállítás időpontját. „Láttam Kudor Csilla munkáit, és úgy gondoltam, hogy ennek az élénk kromatikájú, kortárs elkötelezettséget közvetítő kiállításnak pozitív lesz a fogadtatása a temesváriak és nem utolsósorban az idelátogató turisták körében, akik gyakran betérnek hozzánk, és megnézik a kiállításainkat”.