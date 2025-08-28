Nagyszentmiklósi Napok 2025

HAZÁM, HAZÁM TEMINDENEM címmel a Művészeti és OktatásiAlapítvány és a Pro Bartók Társaság közös dal- és áriaestet szervez Bartók Béla halálának80. évfordulója alkalmából Nagyszentmiklóson, a Nákó-kastélyban, 2025. szeptember 5-én 17 órától.

A fellépő művészek a 2024. évi Simándy József Nemzetközi Énekverseny felfedezettjei: SZILÁGYI SZILVIA, BODOLAI PÉTER, ENDRÉSZ FERENC, PETE ÁDÁM DÁVID, valamint ELIZABETHSILLO, a BBC Walesi Nemzeti Énekkar művésze, TEMESIMÁRIA Liszt-, és Bartók-Pásztori-díjas operaénekes.

Nyitóbeszédet tart: DĂNUȚ GROZA,Nagyszentmiklós polgármestere, dr. RICHLY GÁBOR, a Magyar MűvészetiAkadémia főtitkára.

Köszöntőt mond: dr. KEREK FERENC, a Pro Bartók Társaságművészeti vezetője.

Műsoron:

Erkel: Hazám, hazám, te mindenem (Bánk bán áriája, tenor változat) – Bodolai Péter;

Bartók: Nyolc magyar népdal – Feketefőd; Istenem,Asszonyok; Annyi bánat a szívemen; Ha kimegyek – Szilágyi Szilvia;

Erkel: Petur bordala (Bánk bán) – Pete Ádám Dávid;

George Enescu: Aux damoyselles paresseuses d’escrire aleurs amys;

7 Chansons de Clément Marot, Op.15 dalciklusából – Elizabeth Sillo;

Erkel: Garanádor áriája (Hunyadi László) – Endrész Ferenc;

Erkel: Gertrudiskirályné – Bánk bán duett (Bánk bán) – Szilágyi Szilvia, BodolaiPéter;

Kodály: Tiszán innen, Dunán túl (HáryJános) – Szilágyi Szilvia, Endrész Ferenc;

Erkel: Hazám,hazám, te mindenem (Bánk bán áriája, bariton változat) – Pete Ádám Dávid;

Liszt: O lieb! (Szerelmi álmok) – Temesi Mária.

Közreműködik:

Vékey Marianna – Bartók-Pásztori-díjas és dr. KEREK FERENC Weiner-, és Liszt-díjas zongoraművész.

Az est háziasszonya: Elizabeth Sillo.