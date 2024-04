„Örülök annak, hogy ennyire mertem magam megmutatni”

A nemrég megnyílt temesvári Ambrózy kávéházban április 11-én, a magyar öltészet napján mutatták be Belencsák (Frucht) Olga Nyomokban mégis című verskötetét. A Várbástya Egyesület Irodalmi köre szervezésében megtartott könyvbemutató szép számú közönségét Tamás Péter egyesületi elnök és Szekernyés Irén újságíró, az esemény moderátora köszöntötte, aki örömmel nyugtázta, hogy a magyar költészet napját egy temesvári születésű és ezer szállal a városhoz kötődő, Budapesten élő költő első önálló kötetének a bemutatásával ünnepelhetik az irodalombarátok.

„Temesvárral úgy vagyok, hogy amikor ide jövök, mennék, amikor nem vagyok itt, akkor meg jönnék” – mondta Belencsák Olga. „Apám (Anavi Ádám költő – szerk. megj.) egyik verséből idézve Temesváros városában fickándozik a jövő. Jó látni bizonyos dolgokat és kevésbé jó látni folyamatokat, amelyeket próbálunk megállítani, de nem tudom, mennyire lehet. Nem kevés évig tanítottam itt Romániában (nem csak Temesváron), nagyon szerettem tanítani, remélem, hogy egyesekben hagytam valamilyen nyomot. A tanítás az életem volt, szép hivatás volt, de ennek a fejezetnek vége.” Ami a magyartanári hivatás és a versírás közötti kapcsolatot illeti, Belencsák Olga elmondta: „Sokat olvasok, sokakat szeretek, hatás van, de úgy érzem, hogy le tudom őket választani versírás közben.” Természetesen szóba került édesapja, Anavi Ádám költészetének a hatása is, erről Belencsák Olga azt gondolja, hogy: „Ha van egyáltalán valami közös a versírásunkban, az szerintem az, hogy apám is nagyon sokat csiszolgatta a verseit, rengeteg széljegyzet, aláhúzás, kihúzás, átírás van a kézirataiban, és bár itt látjátok, hogy ez egy vékonyka kötet, de én is nagyon sokat molyolok a verseimen. Azt nagyon sajnálom, hogy Apám ezt az eseményt nem érhette meg, annak viszont nagyon örültem, hogy a Múltunkból varázsolt valóság (Magyar költők versei Temesvárról, Várbástya, Temesvár 2019) antológiában egy kötetbe kerültek a verseink.”

A Szekernyés Irén moderálta beszélgetés során szó esett még a szerény, zsebben elférő kis verseskötet tartalmának hihetetlen töménységéről, a kötetbe foglalt 44 vers zömmel egyszavas címeiről, a szerző”rejtőzködő” voltáról, aki csak bizonyos fokig engedi közel magához az olvasót, a több versben tetten érhető mesemotívumokról, amelyek átértékelődnek, és komoly tartalmat kapnak, és a címadó Nyomokban mégis versről, amely egy kellően titokzatos, a boldogtalanság élményéből építkező hiányvers. „Örülök annak, hogy együtt vagyunk, és remélem, hogy egy kicsit belelapoztok ebbe a kis könyvbe – mondta befejezésül Belencsák Olga –, a budapesti bemutatóra egy fogyatékosokat foglalkoztató kis helyen került sor, jó hangulatban, baráti társaságban, ahol megzenésített vers is elhangzott, és ez a mostani méltó folytatása, befejezése ennek a történetnek, mert nem valószínű hogy díjra fognak jelölni ezzel a kötettel. Ismerem, a határaimat, tudom a helyem azon a bizonyos palettán, el tudom magam helyezni, nem értékelem túl magam. Örülök annak, hogy ennyire mertem magam megmutatni, hogy van egy nem nagy, de érdeklődő olvasó közönségem, akik látják, megérzik, amit megpróbálok elmondani. Én ilyennek látom a világot, magamat benne, a kapcsolataimat, a hiányaimat, a jó és rossz helyzeteimet, ez mindenkivel előfordul, van aki megfesti, eltáncolja, zenét szerez, mindezt együtt teszi vagy sehogy, ez egy közlésforma a számomra.”

A hangulatos könyvbemutató végén, amely egy-két órára irodalmi kávéházzá változtatta az Ambrózy kávézót, a szerző dedikálta első önálló verseskötetét temesvári olvasóinak.

Szekernyés Irén (jobbról) a Nyomokban mégis című verseskötetről beszélget a szerzővel, Belencsák Olgával (mikrofonnal)

A Temesvárról elszármazott költő felolvas első önálló kötetéből

A szerző dedikálja verseskötetét temesvári olvasóinak

(Fotók: Pataki Annamária)