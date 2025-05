Május 25-én, vasárnap 18 órakor az aradi Kultúrpalotában kerül sor a Sohase mondd… című előadásra. Gregor Bernadett és Thurzó Zoltán a legismertebb magyar filmek zenéiből, chansonokból adnak elő, verssel és prózával színesítve fellépésüket.

Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas magyar színésznő, Érdemes Művész 1972-ben Szegeden született Gregor József Kossuth-díjas operaénekes és Belle Erzsébet tanárnő lányaként. 1996-tól a Nemzeti Színház, 2000-től a Pesti Magyar Színház tagja, 2012-ben az Újszínházhoz szerződött.

Thurzó Zoltán Magyar Kultúra díjas, és a világon egyedüli négyszeres Guinness-világrekorder zongoraművész 1983. január 13-án született Nagyváradon. Zenei tanulmányait ötévesen kezdte el szülővárosában. Szólistaként és kamaramuzsikusként is elismert a zenei teljesítménye, lendülete, hozzáállása. Sok rangos verseny győztese, díjazottja. Olyan neves mesterekkel is együtt dolgozhatott a tanulmányi évei alatt, mint Kocsis Zoltán, Bogányi Gergely vagy Daniel Barenboim. Tehetségére neves zeneszerzők is felfigyeltek mind Romániában, mind külföldön.

Az előadás időtartama: 70-75 perc, szünet nélkül.

A belépés ingyenes!