Széleskörű szórványbeli összefogás

Széles szórványvidéki összefogásként értékelhetők a 22. alkalommal megszervezett Zsil-völgyi Magyar Kulturális Napok, melyek idén nem csupán a térség magyar közösségeinek együttműködésére épültek, de a moldvai Pusztinából érkező hagyományőrzők is gazdag kulturális felhozatallal (néptánccal, népdallal, mesével, táncházzal, misei énekekkel, népviselet-bemutatóval) járultak a rendezvénysor sikeréhez.

„Nagyon tartalmas napok voltak. Úgy érzem sikerült maradandó élményt nyújtani a helyi közösségnek, és utóbbiak részéről is nagyon pozitív hozzáállást tapasztaltunk. A Pusztinai Hagyományőrző Csoport táncosai, énekesei, a korábban Petőfi-ösztöndíjasként a Zsil völgyében tevékenykedő Timaru Carina néprajzkutató vezetésével több ízben is felléptek a rendezvények alkalmával. Először táncházat tartottak a péntek esti fotókiállítást követően, majd táncbemutatókkal gazdagították a szombati közösségi bálunkat, ahol szintén tánctanításra is sor került. Végül vasárnap a délelőtti szentmisén énekeltek. Közben Lupényban is tartottak egy nagysikerű előadást. A petrozsényi Jézus Szíve Gyermekotthonban pénteken megnyitottuk Németh Ferenc érdemes fotóművész tárlatát, amelyen az ifjú Tamási Radu is bemutatta alkotásait. A középiskolás fényképész az utóbbi időben nagyszerűen dokumentálja a helyi magyar közösség rendezvényeit, és a saját korosztályában is komoly elismerésben részesülnek a fényképei. Örülünk, hogy ezúttal bemutatkozhatott a magyar közösség előtt is” – mondta Kutasi Csaba, az egyik fő szervező, az RMDSZ Petrozsényi Szervezetének elnöke.

A petrozsényi közösség szombaton jó hangulatú bállal és népviseletparádéval ünnepelt. „15 oklevelet osztottunk ki a viseletbe öltözöttek számára. Volt, aki teljes viseletben jött, volt aki csak egy-egy darabját öltötte magára a hagyományos öltözetnek. Például egy hölgy rámás csizmában érkezett a bálba. De Székelyföldtől Szilágyságig Erdély minden tájegységéről kaptunk egy kis népviseleti ízelítőt. A jó hangulathoz nagymértékben hozzájárult a székelykeresztúri Lendület Band muzsikája is. És Margit-nap lévén, köszöntöttük és megtáncoltattuk a Margitokat” – meséli Kutasi Csaba.

„Lupényban az események szombaton kezdődtek a hagyományos Maderspach-túrával, melyen idén is közel félszázan vettünk részt, Lupényból, Vulkánból, Petrozsényból, Vajdahunyadról, Székelyföldről, Magyarországról. Egy békési fiatal pár ez alkalommal mondta ki egymásnak a boldogító igent, úgyhogy ez külön öröm volt számunkra. És az is örömmel töltött el, hogy ezúttal is velünk tartott a 81 éves Kendi Árpád bácsi, akit úgy gondolom, méltán tekinthetünk példaképünknek. A Maderspach Viktor emlékét idéző túrákat évekkel ezelőtt kezdeményeztük Bodó József tanár úrral. Idén is végigjártuk az Iszkrony – Vulkán – Dealu Babii-hágó – Óboroka-csúcs – Mierlas-tó – Mierlas-vízesés – Lupény útvonalat. Bár esőből, szélből, jégből is kaptunk egy keveset, alapjában szép időnk volt. Közben itthon Antal Amális és a veje, Gabriel Libotean vezetésével az unitárius parókia udvarán főtt az ízletes gulyás, ami igen jólesett a közel 12 órás túra után” – összegzett Benedekfi Dávid, lupényi fő szervező, helyi RMDSZ-elnök. Lupényban az emléktúrát megelőzően könyvbemutatóra is sor került: Kun Árpád nyugalmazott református lelkész, Hunyad megyei templomokról szóló könyvét ismertették. Vasárnap a kultúrpalotában került sor a pusztinai hagyományőrzők nagysikerű műsorára, népviselet-bemutatójára, valamint a magyarországi Benedekfi testvérek vastapsos koncertjére.