Szerdán elrajtol a JAZZx fesztivál ötnapos különkiadása

Idén 11. alkalommal szervezik meg a JAZZx Fesztivált (korábban JAZZ TM), amelyre június 28. és július 2. között kerül sor a temesvári Szabadság téren. A korábbi kiadásokhoz képest, amikor a dzsesszfesztivál háromnapos volt, a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023 programok keretében megszervezett rendezvény ötnaposra bővült. A koncertekre a belépés ingyenes!

A JAZZx 2023 szervezői impozáns eseményt ígérnek, amely felejthetetlen élményt nyújt minden dzsesszrajongónak. A JAZZx 2023 a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa Program része, a Temes Megyei Tanács finanszírozásával, a Bánsági Nemzeti Múzeum és a PLAI Kulturális Központ szervezésében.

A Szabadság téren felállított szabadtéri színpadon zajló JAZZx 2023 fesztivál programja:

Június 28-án, szerdán 20.00 – Acetobă feat. Arcuș

21.00 – Mammal Hands

22.30 – Thundercat

Június 29-én, csütörtökön 20.00 – Andrei Petrache Trio

21.00 – Mörk

22.30 – BEN L’Oncle Soul

Éjszakai koncert a Bécsi (U) Kaszárnya udvarán: 23.45 – Psihodrom

Június 30-án, pénteken 20.00 – VanDerCris

21.00 – Tigran Hamasyan

22.30 – Shakti

Éjszakai koncert a Bécsi (U) Kaszárnya udvarán: 23.45- A-C Leonte & The Bash

Július 1-jén, szombaton 20.00 – Luiza Zan Quintet

21.00 – The Comet is Coming

22.30 – Ezra Collective

Éjszakai koncert a Bécsi (U) Kaszárnya udvarán: 23.45 Soccer96

Július 2-án, vasárnap 20.00 – Blue Noise

21.00 – Bilal

22.30 – Ibeyi

A JAZZx (JAZZ TM) fesztivál előző kiadásain olyan világhírű művészek koncerteztek Temesváron, mint (időrendi sorrendben): Richard Bona, Marcus Miller, Al Jarreau, The Cat Empire, The Chick Corea Elektric Band, Imany, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt Rosenwinkel, R+R=NOW, Jazzmeia Horn, Moses Boyd, Yussef Dayes, Tank & the Bangas, Bokante, Gonzalo Rubalcaba, Ibrahim Maalouf és a Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis, Stanley Clarke, Hiromi, Ashley Henry.