„Szeretném, hogy látva lássatok”

„Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád soha senki se,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor, kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe,

Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, reményteljesen,

S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!”

A vers varázsol: kortól, nemtől, időtől és tértől függetlenül mindenkit megszólít, közelebb hoz a világhoz, magunkhoz és egymáshoz. Főleg, ha olyan nagyszerű amatőr előadóval van dolgunk, mint Czernák Feri bátyám, aki 87 éves. Közel húsz éve szívügye a verselés – bárhol, bármikor megörvendeztet bennünket egy alkalomhoz illő klasszikussal, szívből jövő lelkesedésével, fiatalokat meghazudtoló csillogó szemével és hozzáillő, egyszerre komolyságot, tiszteletet parancsoló, ám pajkosan bohókás szemöldökével.

Vallja, hogy most már mindenhol ismerősökre akad, „hiszen 80 felett az ember megannyi barátot, ismerőst, társat veszít el, hogy örömmel fogadja az ismeretlen ismerősöket.” Szívesen jött október közepén a Fillér Utcai Idősek Klubjába, hogy az őszkorúak társaságát csillogó, figyelő szempárokká varázsolja.

*

Október 8-án, Máriaradnán, a Böjte Csaba testvér által celebrált Magyarok Nagyasszonya ünnepi szentmisén a Himnuszt szavalta fejből a második versszaktól, s mivel e dátum oly közel volt még, Feri bátyám verses utazásán most is Kölcseytől indultunk: csendben tisztelegve így a múlt, jelen, jövő hőseinek. Tánczos Katalin Az Én Miatyánkom című verse pedig csordultig töltötte a jelenlévők szívét hittel, bizalommal, szeretettel.

Repertoárjában 100 körüli vers szunnyad és várja színre lépését. Vallja azt is, hogy ez tartja fiatalon, hiszen gyógyír számára a test-szellem-lélek triásza. Lehet benne valami, hiszen a versmondás egyrészt logikai gyakorlat: emlékezés és összpontosítás, figyelem és fegyelem egyben, másrészt jó esetben minden porcikánkat igénybe vevő eleven színjáték. S ha olyan brillírozó gyakorlatok is vannak benne, mint Petőfi Falu végén kurta kocsma című versének eszperente nyelven való elmondása – nos, akkor semmi kétség afelől, hogy valóban frissen tartja az elmét.

Feri bátyám közel egyórás irodalmi barangolása során most is szívből jövő átéléssel kalauzolt bennünket a versek mágikus világába. Tudatosan, gondosan, felépített utazás ez, ahol a klasszikusok – Kisfaludy, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, József Attila, Radnóti - gyöngyszemei mellett helyet kaptak Móra Ferenc, Anavi Ádám, Heltai Jenő, Sajó Sándor remekei is hitről, szerelemről, álmokról, valóságról, elmúlásról, öröklétről.

A négyökrös szekéren haladva tömérdek, egymásnak sokszor ellentmondó érzést, érzelmet kavarva vezetett el bennünket Feri bátyám most is a teljességgel való rendhez, megnyugváshoz.

Mindegy hány évesek vagyunk – a vers segít a világban élnünk, gyógyír, hogy életünk minden ellentmondásával együtt is szerethető, élvezhető és örömteli legyen. Feri bátyám pedig őszinte, szívből jövő testi, szellemi, lelki játékával örömmel gondoskodik jóllétünkről.

Sajó Sándortól választott záróversét pedig felfoghatjuk egyfajta személyes hitvallásnak, ami összecseng az elején mondottakkal: a vers mindenkor gyógyír testnek, léleknek, szelemnek – legyünk életünk bármely szakaszában is.

„Földi ember, bús törvényül;

Vagy ifjan hal, vagy megvénül;

De sohasem túl az elégen,

Míg el nem ég, addig égjen.

Szomorú sors megvénülni,

Még szomorúbb: sutban ülni;

Nem akarok gyáva csendet,

Amíg élek, zúgok-zengek.

Meddig bírom, majd elválik,

Csak azt tudom, mindhalálig;

Csendes ember lesz belőlem,

De csak kint a temetőben.”

Tisztelettel, Nagy Erika