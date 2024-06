Színház a villamosban

Különleges helyszíneken zajlik május 31. és június 9. között az Underground színházi fesztivál.

Az előadások az Eminescu parkban, a Katedrális téren, a Mețianu utcában, a Vörös templom körüli téren és az Aurel Vlaicu Egyetem gazdaságtudományi kara frissen átadott épületének udvarán, valamint különböző benti, fedett helyszíneken – Flex klub, Nerv klub, Aradi Bábszínház, az egykori Galleria bevásárlóközpont, az Indagrara gyár csarnoka, a Delta Galéria és a Ratio étterem a Neptun strand területén – zajlanak.

Június 6-án, csütörtökön 17 órától a bukaresti Teatrul.ro Egyesület társulata rendhagyó helyszínt választott színházi produkciójának: az egyik Imperio villamos, az előadás címe: Furcsa történések Aradon.

A produkció eredeti címe: Furcsa történések a Pipera negyedben, rendező és forgatókönyvíró: Radu Popescu. Szereplők: Teodora Daiana Păcurar, Luiza Ghindă, Sidonia Doica, Cătălin Nicolau, Dorin Enache és Teodor Ghiț.

„A Marshall-szigetek az első ország a világon, amely a globális felmelegedés következtében eltűnik. A Csendes-óceánban található, vulkanikus eredetű szigetek és korallzátonyok láncolatának legmagasabb pontja 2020-ban mindössze két méterrel volt a bolygó óceánszintje felett, így az elmúlt tíz év alatt elvesztette szárazföldi területének több mint 80 százalékát, amely most víz alatt van. Hol leszel te 2029-ben? Mi a helyzet 2050-ben? Hol leszel tíz perc múlva? És holnap? Kit fogsz szeretni tíz év múlva? Milyen lesz a világ, amikor reggel felébredsz? Tényleg tudod, hogy milyen a világod most? Meghívunk téged, hogy egy órára vagy talán többre is, légy a saját történeted hőse, amelyet az érzékeid fognak felépíteni, és néhány furcsa esemény végén velünk együtt fogod felfedezni. Ez nem egy szokványos előadás lesz. Itt váratlanul eltűnik a határ a véletlen valóság és az irányított művészi aktus között. Mindenképpen öltözzön kényelmesen, vigye magával feltöltött mobiltelefonját és egy fejhallgatót” – olvasható a műsor szinopszisában.

Az előadás a Hegyalja térről a Vlaicu irányába 17 órakor induló Imperio villamoson játszódik. A „felszállás” ingyenes.