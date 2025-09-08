Tájékoztatás a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházban történt incidensről

Szeptember 7-én este, körülbelül 20.30 órakor a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Chicago című előadásának próbája közben a nagyszínpad egyik díszletelemeket tartó rúdja váratlanul leereszkedett, aminek következtében a társulat egyik tagja megsérült.

A színház munkatársai azonnal bekísérték a színésznőt a sürgősségi osztályra, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat. Az orvosok megállapították, hogy nem történt súlyos sérülés, nincs szükség kórházi ellátásra, így a színésznő még aznap este hazamehetett, és folytathatja a munkáját. A színház a próbákat felfüggesztette, és belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek és okainak feltárására, valamint a megelőző intézkedések kidolgozására és foganatosítására.

A folyamat a jogszabályoknak megfelelően, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságokkal (SSM és ITM) együttműködésben zajlik. A Csiky Gergely Állami Magyar Színház számára a dolgozók biztonsága és a közönség bizalma kiemelt fontosságú.

A Chicago című előadás olvasópróbája

(Fotó: Beliczay László)