TEjben, jajban, világvégÉN – Kézdi Imola harmadik verseskötete az Aradi Kamaraszínházban

Kézdi Imola TEjben, jajban, világvégÉN című verseskötetének bemutatójára várja az érdeklődőket az Aradi Kamaraszínház december 2-án, kedden 18 órától a Bábszínház termében. A nézők laza, kötetlen beszélgetésre számíthatnak, amelynek során a szerző felolvas legújabb és korábbi verseiből is.

Kézdi Imola 2020 óta ír verseket. Költeményei megjelennek a Helikon, a Korunk, a Látó, a Székelyföld és az Újvárad szépirodalmi folyóiratok hasábjain. 2021-ben Miniallűrök címmel napvilágot látott debütkötete. Az első versek a pandémia idején születtek, amikor a színház „elhallgatott benne”, nyilatkozta akkor a színésznő, és bár a világjárvány megszűnt, a versek azóta is maradtak, mindig újabbakat jegyez le. 2023-ban megjelent második, Lélekporc című kötete 46 verssel, most pedig Kézdi Imola harmadik könyvét vehetik kézbe a versrajongók. A TEjben, jajban, világvégÉN című kötet újabb bizonyítéka annak, hogy Kézdi Imola szeret játszani a szavakkal, betűkkel, szóképekkel, gondolatokkal, érzelmekkel, ez a játék viszont sosem felületes, hanem mosolycsalogató, huncut, könnyed, de egyszerre mély kalandozás a szerelemben, a lélekben, a vágyakozásban, az örömben és az elmúlásban.

A TEjben, jajban, világvégÉN című kötetet a kolozsvári Exit Kiadó adta ki, borítótervét és illusztrációit Kézdi Rézi készítette. Az aradi könyvbemutatón Kézdi Imolával Pálfi Kinga televíziós újságíró beszélget. A nézőknek jó hangulatú, baráti légkörben lesz lehetőségük kérdezni, nevetni, játszani, ábrándozni és közben egyre jobban megismerni a költőt és költészetét. Az est végén Kézdi Imola dedikálja kötetét.

Kézdi Imola Jászai Mari-díjas, többszörös UNITER-díjas színésznő. 1977-ben született Csíkszeredában. Tanulmányait az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban, majd Marosvásárhelyen, a Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetemen végezte. 2002–2023 között a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának volt a tagja. A színésznő jelenleg Aradon él. 2024 májusa óta Kézdi Imola az Aradi Kamaraszínházban játssza Willy Russell kortárs angol drámaíró Shirley Valentine című nagysikerű darabját.