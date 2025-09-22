Vetítés Robert Redford tiszteletére

Az Úriember revolverrel/The Old Man & the Gun (r. David Lowery) című filmet vetítik szeptember 24-én, szerdán 19 órától az Arta moziban, mintegy tiszteletadásként a szeptember 16-án, 89 éves korában elhunyt Robert Redford emlékére. A belépés ingyenes.

A 2018-as amerikai krimi vígjáték volt a nagy színész egyik utolsó szerepe a színészi pályáról való visszavonulása előtt. Redford, aki akkor 82 éves volt, megjegyezte, hogy ez a film lehet utolsó munkája.

A film egy igaz történeten alapuló, könnyed, mégis megható bűnügyi dráma-komédia. Tucker (Robert Redford), a 70 éves, bájos úriember, bankrabló megszökik a börtönből, majd tovább folytatja a bankrablásait. Casey Affleck alakítja John Hunt nyomozót, aki folyamatosan próbálja elkapni Tuckert. Sissy Spacek játssza azt a nőt, aki beleszeret Tuckerbe, annak ellenére, hogy ő bűnöző, és ez a kapcsolat érzelmi mélységet ad a történetnek.

A film inkább „egy idős úr kalandja” hangulatú, semmint erőszakos bűnügyi thriller.

Az Arta moziban zajló eseményeket Arad Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az Arad Municípiumi Kulturális Központ szervezi.