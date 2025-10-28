Vizuális metaforák, ahol a szépség táplálja a lelket

Október 24-én este az aradi közönség újra találkozhatott a szépséggel: a Ion Andreescu Egyesület és Arad Város Polgármesteri Hivatala bemutatta a Vizuális metaforák című kiállítást, amely a Városháza Ferdinánd királyról elnevezett dísztermében kapott méltó helyet.

A tárlat 28 alkotást mutat be, 28 művész tollából és ecsetjéből. Minden műnek megvan a maga saját hangja, mégis együtt harmóniát alkotnak, amely a szépség elé gyűjt bennünket. A látogatók gazdag tematikus palettát fedezhetnek fel – tájképek, csendéletek, portrék, városi jelenetek, absztrakt művészet és virágkompozíciók – egy igazi vizuális utazás az alkotók érzékenységén és látásmódján keresztül.

A művészek alkalmazta technikák is változatosak: olaj és akril vásznon a leggyakoribb, de megtalálható az akvarell, a pasztell és a vegyes technika is. Mindezek a művek ugyanabba az irányba tartanak, a művészek azon vágyát fejezik ki, hogy megosszák a világról alkotott érzelmeiket és szépségérzetüket.

Az eseményt két zenei pillanat tette még ünnepélyesebbé: fellépett Antuza Fleșeriu, a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum X. osztályos tanulója, klasszikus ének szakos hallgató, Dulcica Florea tanárnő és Ana Leca korrepetitor tanárnő irányítása alatt. Előadása felejthetetlenné tette az estét.

A rendezvény kiemelt vendége volt Lazăr Faur alpolgármester, aki megnyitó beszédében méltatta az egyesület művészeti tevékenységét:

„Arad Város Polgármesteri Hivatala nyitott és befogadó tér kíván lenni a művészek és a művészet számára. Örömmel fogadjuk ma este az alkotásaitokat, a lelketeket, amelyet a vászonra helyeztetek – a mi lelkünk örömére, akik szemléljük ezeket. Örülök, hogy ezekben az időkben, amikor ritkán mosolygunk, ti vagytok, léteztek, és mosolyt hoztok az arcunkra – gyengéden, színesen, tehetséggel és jósággal telve.”

Egy másik különleges meghívott Kett Gróza János tanár úr volt, képzőművész, a Román Képzőművészek Szövetségének tagja, aki biztató szavakkal fordult a Ion Andreescu Egyesület művészeihez:

„Azok a fények, amelyeket ezek a művek árasztanak, és amelyeket elénk tártatok, sok közülük különösen szép megvilágításban, vetélkednek a mesterséges fénnyel, sőt felerősítik a kiállítás pillanatának ragyogását. Természetesen ez a terem, amelynek falai történelmet árasztanak, és ahol oly sok esemény zajlott, igazán méltó helyszíne alkotásaitoknak.”

Külön öröm, hogy jelen volt Maria Furnea képzőművész, az egyesület korábbi elnöke, a Román Képzőművészek Szövetségének tagja, aki röviden ismertette az egyesület történetét: az 1954-ben alapított Ion Andreescu Képzőművészeti Kör létrejöttét Sever Săsărman képzőművész kezdeményezte, és az egyesület idén közel 72 éves fennállását ünnepli.

Egy meghívott, aki nem tudott személyesen részt venni, de lélekben ott volt, Mihaela Livia Guleș művészettörténész doktorandusz, aki néhány gondolatot küldött az eseményre:

„ Minden művész hozzájárul ehhez a kollektív vizuális naplóhoz, bizonyítva, hogy a szubjektivitás nem korlát, hanem a jelentés kimeríthetetlen forrása. A virágmotívumok finomságától a tengeri tájak színpompás erejéig, a Vizuális metaforák az emberi tapasztalat sokszínűségét és a kép erejét ünneplik – azt a képességét, hogy összetett gondolatokat közvetítsen, és emlékeztessen bennünket: a világ végső soron az, amit látni és érezni választunk. Lépjenek be ebbe az elmélkedésre hívó térbe, fejtsék meg a színek és formák kódjait, és engedjék, hogy elragadja Önöket a Vizuális metaforák lírája és ereje.”

A kiállítás nem csupán kulturális esemény – meghívás az elmélkedésre: hogy újra felfedezzük a művészet erejét, amely táplálja a lelket, lelassítja a mindennapok rohanását, és bizonyosságot ad arról, hogy a szépség létezik és velünk él.

A kiállító művészek:

Adriana Mercea, Alina Morar, Alina Pătroiu, Albert Anna, Dávid Annamária, Csillag Attila, Aurelia Mainescu, Matekovits Berta, Cati Hălmăgeanu, Corina Pecican, Daniela Kovats, Diana Piva, Elena Gheorghieș, Eleonora Iluțan, Elisabeta Nițu, Kertész Estera, Florin Gavrilă, Ladislau Melics, Lenuța Stana, Liliana Șerbănescu, Maria Drăgan, Maria Lucan, Mihai Popa, Jurik Pavel, Rodica Lucaș, Rozalia Buză, Victoria Nițescu, Kolumbán Zsolt.

A kiállítás november 6-ig látogatható a Ferdinánd Terem előtti folyosón.