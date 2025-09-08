Vokális zeneművek előadásával tisztelegtek a nagy zeneszerző emléke előtt

Bartók Béla világhírű zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató halálának 80. évfordulója alkalmából Hazám, hazám, te mindenem címmel szervezett közös dal- és áriaestet Nagyszentmiklóson a Művészeti és Oktatási Alapítvány és a Pro Bartók Társaság. A Nákó-kastély koncerttermében szeptember 5-én megtartott különleges dalesten felléptek a 2024. évi Simándy József Nemzetközi Énekverseny felfedezettjei: Szilágyi Szilvia, Endrész Ferenc és Pete Ádám Dávid, valamint Elizabeth Sillo, a BBC Walesi Nemzeti Énekkar művésze és Temesi Mária Liszt- és Bartók-Pásztori díjas operaénekes.

A nagyszentmiklósi Bartók-megemlékezések a bánsági mezőváros legnagyobb szülöttje emlékműveinek megkoszorúzásával rajtoltak péntek délután. A Nákó-kastély koncerttermének közönségét elsőként Tamás Sándor, a Pro Bartók Társaság elnöke köszöntötte, aki röviden bemutatta az általa 2001-ben alapított Társaság közel negyed évszázados tevékenységét.

„Az volt a célunk, hogy kegyelettel ápoljuk a zeneszerző emlékét, őrizzük szellemiségét és hogy a halhatatlan mester életművét népszerűsítsük a szülővárosban és annak vonzáskörzetében.”

A Pro Bartók Társaság dr. Kerek Ferenc művészeti vezető irányításával évente 2–3 alkalommal szervez koncerteket Bartók Béla születésének és halálának évfordulóján, ahol felcsendülnek Bartók művei és mellettük más híres zeneszerzők remekei. Ebben az időszakban mintegy 80 hangversenyt szerveztek Nagyszentmiklóson híres zenekarok és kiváló előadóművészek részvételével.

A köszöntők sorát Dănuț Groza nagyszentmiklósi polgármester folytatta, aki fontos bejelentéseket tett ez alkalommal.

„Remélem, hogy rövid időn belül meghívhatom önöket a Bartók-emlékház megnyitójára Nagyszentmiklóson, amelyet egy határon átnyúló EU-s projekt keretében, a magyarországi Mórahalom önkormányzatával partnerségben valósítunk meg.Ez egy olyan létesítmény lesz, amely gazdagítani fogja Nagyszentmiklós kulturális örökségét” – mondta a polgármester. A helyi polgármesteri hivatal középtávú célkitűzése emellett a Nákó-kastély magántulajdonban levő részének a köztulajdonba vétele.

Dr. Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára külön megköszönte a házigazdáknak hogy az MMA szegedi regionális munkacsoportja itt tarthatta meg kihelyezett ülését a Bartók-megemlékezések alkalmából.

„Bartók Béla életműve túlmutat a határokon, zenéje összeköti a múltat a jövővel, a népeket egymással, a helyi kultúrát az egyetemessel.(...) Példája azt mutatja hogy identitásunk megőrzése lehet az a különleges érték, amellyel hozzájárulhatunk az egyetemes kultúrához” – mondta az MMA főtitkára hangsúlyozva, hogy a Magyar Művészeti Akadémia hű marad Bartók Béla szellemi örökségéhez és támogatja azokat a művészeket, akik Bartók és Kodály szellemiségét viszik tovább.

A köszöntők sorát dr. Kerek Ferenc Weiner- és Liszt-díjas zongoraművész zárta, aki nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Pro Bartók Társaság művészeti vezetőjeként az évfordulós hangversenyek programját összeállíthatja és előkészítheti, ahol a Nagyszentmiklós nagy szülöttjének a művei is felcsendülnek.

A Hazám, hazám te mindenem című dalestet is egy Bartók-népdalcsokor vezette be Temesi Mária operaénekesnő előadásában, zongorán kísért dr. Kerek Ferenc. A továbbiakban Bartók Béla Nyolc magyar népdal című dalciklusát Szilágyi Szilvia adta elő, zongorán kísért Nagy Márta Artisjus- és KÓTA díjas zongoraművész.

A dalest egyik házigazdája, Elizabeth Sillo énekművész dr. Rhian Davies, walesi Bartók-kutató üdvözletét tolmácsolta, aki nagy örömmel köszöntötte az esemény résztvevőit. Dr. Rhian Davies jelen volt a londoni Bartók-szobor avatásán is, amelyet – a makói szoborhoz hasonlóan – Varga Imre szobrászművész készített. 2020-ban ettől a szobortól indították útjára a Londoni Bartók Társasággal azt a különleges Bartók-flashmobot, amely a zeneszerző halálának 75. évfordulóján több mint húsz helyszínt kötött össze világszerte – többek között Londont, Brüsszelt, Budapestet, Bukarestet, Szegedet, Sepsiszentgyörgyöt, Waleset, a lökösházi Breda-kastélyt, Berlint és sok más várost is.

„Amióta zenét tanultam a híres walesi Aberystwyth Egyetemen, mindig is lenyűgözött Bartók látogatása ebben a gyönyörű tengerparti városban, Wales nyugati partvidékén. 1922. március 16-án adott itt koncertet, amelyen kilenc saját zongoraművet játszott el. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a 100. évfordulón, 2022-ben megemlékezhettünk erről a kivételes alkalomról: a kiemelkedő walesi zongoraművésszel, Llŷr Williamsszel közösen állítottunk össze egy koncertsorozatot. A programban Bartók és közeli barátja, Peter Warlock művei szerepeltek, amelyeket Llŷr előadott a Gregynog Fesztiválon, a Walesi Nemzeti Eisteddfodon és a londoni Wigmore Hallban is. (...) Pontosan száz évvel Bartók aberystwyth-i koncertje után, 2022. március 16-án egy online előadást is tartottam a kutatásaimról, a Walesi Nemzeti Könyvtárral együttműködésben.(...) Csodálatos lenne, ha a jövőben Magyarországon is megünnepelhetnénk Bartókot és Warlockot ezzel a koncerttel és előadással” – állt a walesi Bartók kutató üzenetében bizonyítva, hogy nem csak szülőhazájában, hanem a távoli Wales-ben is nagyra értékelik Bartók Béla zenei munkásságát, és tisztelettel megemlékeznek az 1922-ben történt fellépéséről.

A hangverseny során részletek hangzottak el Erkel Ferenc Bánk Bán és Hunyadi László című operáiból Endrész Ferenc, Pete Ádám Dávid és Szilágyi Szilvia előadásában, majd egy részlet George Enescu Aux damoyselles paresseuses d'escrire à leurs amys – 7 Chansons de Clément Marot, Op.15 dalciklusából Elizabeth Sillo előadásában. Kodály Zoltán Háry János című daljátékából Szilágyi Szilvia és Endrész Ferenc adtak elő egy részletet, majd Liszt Ferenc Szerelmi álmok című műve zárta a dalestet Temesi Mária előadásában, zongorán kísért dr. Kerek Ferenc.

A nagyszentmiklósi publikum nagy tapssal jutalmazta a rendkívüli dal- és áriaest előadóit, ez volt az első alkalom a nagyszentmiklósi Bartók-emlékhangversenyek történetében, amikor kizárólag vokális zeneművek csendültek fel a Nákó-kastély hangversenytermében.