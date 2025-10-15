XV. Őszirózsa országos népdalvetélkedő Újszentesen

Újszentesen október 17–19. között szervezik meg a XV. Őszirózsa országos népdalvetélkedő döntőjét. A hagyományos rendezvényt a helyi önkormányzat, az Újszentesi Magyarok Egyesülete, az RMDSZ és a Bánsági Közösségért Egyesület támogatja. A népdalvetélkedő szombati programja:

9.15–9.45 óra – Ünnepélyes megnyitó a református templomban.

Nagy csoportkép készítése a református templom előtt.

10–13 óra – Népdalvetélkedő az új iskola épületében (Codrului utca 4. szám):

E–I–II. osztály – földszint, legutolsó terem a bejárattól balra,

III–IV. osztály – sportterem, I. emelet,

V –VI. osztály – informatika labor, II. emelet,

VII–VIII. osztály református templom.

18–19.30 óra – Gálaműsor a református templomban.

közös népdaléneklés,

meglepetés népdalcsokrok.

Díjazás, díjazottak előadása, a versenyen énekelt népdallal.