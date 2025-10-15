XV. Őszirózsa országos népdalvetélkedő Újszentesen

Írta:
2025. október 15. 11:57 (szerda) /
XV. Őszirózsa országos népdalvetélkedő Újszentesen

Újszentesen október 17–19. között szervezik meg a XV. Őszirózsa országos népdalvetélkedő döntőjét. A hagyományos rendezvényt a helyi önkormányzat, az Újszentesi Magyarok Egyesülete, az RMDSZ és a Bánsági Közösségért Egyesület támogatja. A népdalvetélkedő szombati programja:

9.15–9.45 óra – Ünnepélyes megnyitó a református templomban.

  • Nagy csoportkép készítése a református templom előtt. 

10–13 óra – Népdalvetélkedő az új iskola épületében (Codrului utca 4. szám): 

  • E–I–II. osztály – földszint, legutolsó terem a bejárattól balra,

  • III–IV. osztály – sportterem, I. emelet,

  • V –VI. osztály – informatika labor, II. emelet,

  • VII–VIII. osztály református templom.

18–19.30 óra – Gálaműsor a református templomban. 

  • közös népdaléneklés, 

  • meglepetés népdalcsokrok.

Díjazás, díjazottak előadása, a versenyen énekelt népdallal.

Hozzászólások

Álláspont

Puskel Péter
Puskel Péter
Évfordulók és hozadékok
Ujj János
Ujj János
Aggódom
Hollai Hehs Ottó
Hollai Hehs Ottó
Ellentétek és ellentmondások
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta