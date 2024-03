A Barcelona új szerepkört ajánlott Xavinak

Mint ismert, Xavi Hernández, az FC Barcelona vezetőedzője korábban már bejelentette, hogy az idény végén távozik a katalán csapat kispadjáról. A klublegenda azóta többször is megerősítette, hogy nem változtat döntésén, elképzelhető azonban egy olyan forgatókönyv is, hogy Xavi a következő idényben is marad a Barcelona alkalmazásában – igaz, már nem edzőként, hanem egy másik, kevesebb felelősséggel járó pozícióban (sajtóhírek szerint mint nagykövet a klub alapítványánál).

A Barca eredményeire egyébként határozottan jó hatással volt, hogy Xavi bejelentette távozását, az együttes azóta megtáltosodott: a Napolit búcsúztatva bejutott a BL negyeddöntőjébe, a bajnokságban pedig a Villarreal elleni, január 27-i vereség (3:5) óta hat meccset megnyert, és csak kétszer játszott döntetlent.

Friss hír, hogy a fellebbviteli bizottság elutasította a Barcelona fellebbezését, amelyet a klub Xavi kétmeccses eltiltása miatt nyújtott be az Atlético Madrid elleni bajnokit követően. A tréner így biztosan kihagyja csapata soron következő két bajnokiját, a Las Palmas és Cádiz ellenit.

(Forrás: nso)