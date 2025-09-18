A BL-csapat sztárfocistái alsógatyában menekültek a repülőről

Az AS Monaco labdarúgócsapata kaotikus helyzetbe került, amikor a Bajnokok Ligája nyitófordulójára tartó repülőjáratukat az utolsó pillanatban törölni kellett. A játékosok még a gépen kénytelenek voltak megszabadulni ruháiktól, mivel a légkondicionáló meghibásodása miatt a fedélzet szaunává változott, így végül alsógatyában menekültek.

A francia élvonalban szereplő együttes csütörtökön (ma) a belga Club Brugge ellen lép pályára, de az utazás nem a tervek szerint zajlott.

A csapat gépének légkondicionáló rendszere meghibásodott, a hőmérséklet pedig elviselhetetlen szintre emelkedett. A focisták végül fehérneműben ültek a helyükön, miközben próbálták hűteni magukat a forró kabinban.

Adolf Hütter, a Monaco vezetőedzője a történtek után (szerdán) elmondta:

„Sajnos nem tudtunk ma elindulni. Nem tudom, ez mennyire fogja befolyásolni a mérkőzést, de profi sportolókról van szó, akik azonnal alkalmazkodnak a helyzethez. A legjobb megoldás, hogy holnap utazunk Bruges-be, hiszen már Auxerre-ben is megoldottuk, hogy a mérkőzés napján érkeztünk.”

A mester hozzátette, hogy a döntést a biztonságuk miatt kellett meghozni:

„Technikai problémák miatt lehetetlenné vált az utazás, mivel senki biztonságát sem tudtuk garantálni. Ezért közösen, Thiago Scuro vezérigazgatóval egyetértésben, a halasztás mellett döntöttünk.”

A Monaco így kénytelen volt átszervezni teljes programját. A játékosok nem estek pánikba, ugyanakkor a váratlan kellemetlenség akár meg is zavarhatja a felkészülést a Brugge elleni összecsapásra. Az is biztos, hogy a klub számára a kalandos utazás sokáig emlékezetes marad.

(Forrás: origo)