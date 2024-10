A céltudatos foci fontos pontokat hozott a Sepsi OSK konyhájára

Sokat számító diadalt aratott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó Szuperligában, szombaton kora este hazai pályán pragmatikus játékkal legyőzte az UTA-t, ezzel feljött a középmezőny első felébe.

A mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékeztek a csütörtökön elhunyt Potápi Árpád Jánosra, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárára.

Jól kezdte a meccset a házigazda, az első percekben Radu Popának kellett védenie Kallaku, a 16-os vonaláról eleresztett lövését, majd Ciobotariu is közel volt a gólhoz, de felszabadított az UTA védelme. Ezekkel a lehetőségekkel a játékrész érdemi része nagyjából le is járt, hiszen a folytatásban kölcsönösen kioltotta egymást a két csapat, főként a mezőnyben zajlott a játék Az aradiak nem voltak veszélyesek támadásban, habár kétszer is eltalálták a kaput, Gyenge magabiztosan végezte dolgát a kapuban. Aztán a szünet előtt – a lehető legjobbkor – a hazaiaknak sikerült megszerezni a vezetést: kellett ehhez az is, hogy az aradiak védelme lassan reagáljon egy bedobásra, Mino Sota Matei elé fejelte a labdát, aki kissé kisodródva, jobbról kilőtte a jobb alsó sarkat (1:0). Az UTA még a szünet előtt válaszolni akart, volt is egy veszélyes lehetősége: szögletet követően a középhátvéd Poulolo fenn maradt támadásban és egy beívelést ollózós mozdulattal küldött kapura, de Gyenge vetődve magához ölelte a labdát.

A második játékrészt hármas cserével kezdte az UTA, az első lehetőség is az övék volt, Fábry lapos lövését védte Gyenge. Florin Ștefan válaszolt, de próbálkozása kevéssel zúgott mellé, majd El Sawy maradt le centikkel Ștefan beadásáról. Az első félidőhöz hasonlóan a másodikban is hamar elapadtak a lehetőségek, az UTA eredménytelenül hajszolta az egyenlítést, míg a Sepsi labdabirtoklással tartotta előnyét. A hajrához közeledve elevenedtek meg ismét a felek, érkeztek a friss emberek a pályára, köztük a Puskás-díjas Zsóri Dániel az UTA-nál, akinek volt egy kapáslövése a hosszabbítás utolsó percében, de a hatos sarkából fölé lőtte a labdát.

Győzelmével és 17 pontjával Diószegi csapata lekörözte a 15 ponton megrekedt UTA-t.

(Fotó: Pinti Attila)