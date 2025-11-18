A Góbék klasszisának sérülése beárnyékolta a szentegyházi teqballtornát

A háromból csak egy trófeát tudtak elhódítani a házigazda Góbék Teqball Team sportolói a hétvégi szentegyházi rangos nemzetközi tornán. A klub lengyel légiósa, Marek Pokwap lesérült, nem tudta folytatni a küzdelmeket az aranyérmekért.

Nívós mezőny gyűlt össze a Góbék Teqball Tournament harmadik kiírásán, a szentegyházi Ambrus Pál Sportcsarnokban. Három kategóriában, férfi egyéniben, férfi párosban és vegyespárosban avattak győzteseket.

A házigazda székelyudvarhelyi klub sportolóinak az volt a célja, hogy megnyerjék mindegyik versenyszámot. Marek Pokwap sajnálatos sérülése miatt viszont ezt nem sikerült megvalósítani.

A lengyel klasszis nem tudott kiállni az egyéni döntőre, valamint párosban a csoportgyőzelem után sem folytathatta a játékot Györgydeák Apor oldalán.

A háromból így csak egy aranyért küzdhettek meg, ezt pedig vegyesben Györgydeák Apor és Barabási Kinga meg is szerezték, a döntőben két játszmában győztek a szerb Nikola Mitro és magyarországi társa, Dezsényi Zsófia ellen. Ebben a versenyszámban még egy bronzérmet is gyűjtöttek a Góbék, Simó Bence és Miklós Tünde az elődöntőig meneteltek.

A másik két kategória közül végül egyéniben a szerb Bogdan Marojevic játék nélkül nyerte meg a trófeát, míg férfi párosban ugyancsak szerb győzelem született, a döntőben a háromszoros világbajnokok, Marojevic és Mitro a magyarországi Dombai Gergő-Cséri Soma kettőst múlták felül.

A szentegyházi torna az utolsó főpróba volt a székelyföldi sportolók számára a december 3–7. között rendezendő SZÉKELYUDVARHELYI TEQBALL-VILÁGBAJNOKSÁG előtt.

Teqballozás a szentegyházi Ambrus Pál sportcsarnokban

(Fotó: Facebook)